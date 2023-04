Cuba: Intensifier la lutte contre les prix abusifs

La Havane, 31 mars (RHC) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a exhorté à profiter du contact direct des dirigeants avec la population pour élaborer des stratégies visant à résoudre des problèmes tels que les prix abusifs, a annoncé aujourd'hui la Présidence.

Tout ce que nous avons appris au cours des tournées que les candidats ont effectuées, ce qui est ressorti de cet échange très riche avec la population, doit nous conduire à un moment de travail différent en ce qui concerne les problèmes les plus urgents que nous avons, a déclaré le président au cours d'une réunion du Conseil des ministres.

Selon la source, ces réflexions ont été motivées par la présentation des lignes directrices émises par le ministère des Finances et des Prix pour accroître les actions visant à réguler et à lutter contre les prix abusifs, une question qui, selon le chef de l'État, a été la plus soulevée par la population lors de ces réunions.

Il a également souligné que la véritable solution réside dans l'augmentation de la production de biens et de services, et dans la garantie d'un plus grand pouvoir d'achat des salaires, mais, a-t-il ajouté, il est nécessaire d'affronter "ceux qui abusent, ceux qui spéculent et ceux qui sont dans l’illégalité".

Cette action, a souligné le chef de l'État, doit être menée systématiquement dans chaque municipalité et communauté, et ce avec rigueur, sans arrogance, avec des arguments, avec la vérité et avec le soutien de la population.

Selon la ministre des finances et des prix, Meisi Bolaños, les violations de prix sont présentes dans les produits de première nécessité ainsi que dans la consommation sociale, et ont été détectées dans des entités étatiques et non étatiques.

La fonctionnaire a qualifié d'insuffisantes les actions d'inspection menées en 2022 et a estimé qu'en période de forte inflation, "il est nécessaire de produire plus, mais aussi de contrôler plus ».

À cet égard, elle a souligné la responsabilité des organismes et des structures locales dans la lutte contre les abus, avec l'efficacité requise.

Lors de la réunion, le premier ministre, Manuel Marrero, a attiré l'attention sur les réserves de production qui existent dans les différentes municipalités et sur la nécessité d'en tirer parti afin d'offrir de plus grands avantages à la population

(Source:PL).

