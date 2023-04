Cuba: Le Conseil des ministres dans la conception cubaine de l’Etat

Des espaces importants ont été consacrés ces dernières semaines à commenter l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, ses fonctions, sa composition et ses défis pour un avenir proche. De même, des livraisons antérieures de cette colonne ont servi à examiner de près la première des missions que devra entreprendre le plus haut organe du pouvoir de l’État cubain, l’élection de sa propre structure de direction, ainsi que du président et du vice-président de la République, qui constituent la direction de l’État.

Dans le but de continuer à contribuer à la culture politico-juridique de nos citoyens, nous consacrerons ce travail à expliquer la conception du Gouvernement à Cuba, sa composition, son fonctionnement et son importance.

La nouvelle Assemblée nationale assumera prochainement une responsabilité importante, car parmi ses attributions se trouve, comme le prévoit l’article 109 de la Constitution, celle de désigner, sur proposition du Président de la République, le Premier ministre ainsi que les vice-premiers ministres et les autres membres du Conseil des ministres. Celui-ci constitue le Gouvernement de la République et est le plus haut organe exécutif et administratif selon l’article 133 de la Constitution de 2019.

Il s'agit certainement de postes désignés, contrairement à ceux dont nous avons parlé précédemment qui sont légitimés démocratiquement par l'élection, même indirecte par l'intermédiaire des députés, comme c'est le cas de ceux qui occupent la direction de l'Assemblée et du Conseil d'État et même du Président de la République lui-même. Pour accéder à ceux-ci, qui ne sont pas élus directement par le peuple mais par l'Assemblée nationale, posséder le statut de député constitue une condition indispensable.

En revanche, les postes de gouvernement sont désignés, ce qui est précisément dû aux fonctions qu'ils remplissent dans leur exercice. La désignation des membres du cabinet, comme on appelle aussi dans d'autres pays l'organe directeur qui regroupe les ministres ou les secrétaires, constitue une caractéristique du modèle présidentiel. À ce propos, il convient de rappeler que le nôtre est un modèle hybride avec des caractéristiques de plusieurs de ceux qui sont considérés comme classiques, mais avec des signes institutionnels et fonctionnels autochtones qui ne lui permettent pas d’entrer exactement dans le cadre de l'un des systèmes de gouvernement modèles.

Même si les membres du Conseil des ministres dans la conception cubaine sont nommés, le fait que beaucoup d'entre eux soient députés nous éloigne du présidentialisme typique et nous rapproche alors du système parlementaire bien qu'en vertu de l'article 121 de la Constitution, il est expressément interdit aux membres du Conseil des ministres de faire partie du Conseil d’État, un organe permanent de l'Assemblée nationale.

De cette pratique peuvent découler deux raisonnements, tout d'abord, les membres de cet organe sont dotés d'une certaine légitimation populaire. Cependant, il est également vrai que cette dualité les place dans une position de juge et de partie car, en tant que ministres, ils sont subordonnés à l'Assemblée nationale, à qui ils rendent compte de leur gestion et s'intègrent à leur tour en tant que membres de celle-ci. D'autre part, s'ils sont remplacés à leur poste, ils resteront députés au moins jusqu'à la fin de la législature.

Cependant, à notre avis, cette particularité génère une forte imbrication entre le Gouvernement et le plus haut organe de pouvoir de l’État et favorise des espaces de contrôle plus permanents, y compris depuis les propres commissions de travail de l’Assemblée nationale, auxquelles s’intègrent les ministres. Parallèlement, il est essentiel que leur proposition et leur élection en tant que députés dépendent non pas de leur statut de ministre mais de leurs propres mérites, de la même manière qu’est évalué le reste des candidats députés.

En ce qui concerne le contrôle, qui prend une telle importance par rapport au Gouvernement, la subordination d'un organe à l'égard de celui qui l'élit ou le désigne constitue un principe dans ce domaine. En conséquence, notre Constitution stipule dans son article 108 qu'il appartient à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de connaître, d'évaluer et de prendre des décisions sur les rapports de reddition de comptes qui lui sont présentés, entre autres, par le Premier ministre et le Conseil des ministres. En outre, les députés, au cours des sessions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, ont le droit de poser des questions au Conseil des ministres ou à ses membres et de les faire répondre au cours de la session ou lors de la prochaine session.

Cela s’inscrit dans le mandat que fixe l’article 128 de la Constitution au Président de la République, à qui il appartient, en plus de présenter à l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire une fois élu par celle-ci, lors de cette session ou à la prochaine, les membres du Conseil des Ministres, y compris le Premier Ministre ; de connaître, d'évaluer et de prendre des décisions sur les sur les rapports de reddition de comptes qui lui sont présentés par le Premier ministre sur sa gestion, celle du Conseil des ministres ou celle de son Comité Exécutif. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un organe qui, tant de manière collégiale qu’individuellement par ses membres, se subordonne et rend compte de sa gestion à l’Assemblée nationale (article 136), à ses députés (article 117) et au Président de la République (voir aussi l’article 142). Ce dernier préside les réunions du Conseil des ministres ou de son comité exécutif, bien qu'elles soient dirigées par le Premier ministre.

Le Premier ministre est le chef du Gouvernement de la République (article 140) et est désigné par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, sur proposition du président de la République, pour une période de cinq ans, pour laquelle le vote favorable de la majorité absolue est requis. (article 141) Evidemment, la période pour l'exercice des fonctions dans la conception constitutionnelle cubaine est de 5 ans uniformément, ce qui permet le renouvellement simultané des fonctionnaires élus et désignés.

Pour être Premier ministre, il faut être député à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, avoir atteint l'âge de trente-cinq ans, être en pleine jouissance des droits civils et politiques, être citoyen cubain de naissance et ne pas avoir d'autre citoyenneté, des exigences établies par l'article 143 de la Constitution. Il est intéressant de noter que, pour ce poste, il est expressément prévu qu'il soit membre de l'Assemblée nationale tant que député.

Le Conseil des ministres est composé du Premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres, du secrétaire et des autres membres déterminés par la loi, en outre, le secrétaire général de la centrale des travailleurs de Cuba. (article 134) participe de plein droit aux sessions du Conseil des ministres. Cet organe a un caractère collégial et ses décisions sont adoptées par le vote favorable de la majorité simple de ses membres. (article 138).

Un élément tout aussi intéressant en ce qui concerne notre conception de gouvernement, est l'existence et les fonctions du comité exécutif du plus haut organe administratif et de gouvernement. Celui-ci, conformément à l'article 135 de la Constitution, est composé du Premier ministre, des vice-premiers ministres, du secrétaire et d'autres membres du Conseil des ministres choisis par le président de la République. Celui-ci peut prendre les décisions concernant les questions attribuées au Conseil des ministres entre deux réunions de celui-ci.

Cela facilite le travail permanent de l’organe qui, en raison de la dynamique même de son fonctionnement et de la diversité et de la complexité des questions qui lui sont assignées, ne peut pas se réunir trop souvent, de sorte que son comité exécutif composé d’une représentation réduite de l’organe collégial, peut opérer avec plus de dynamisme dans son action quotidienne. Une sorte de parallèle est établi par rapport à la relation entre le Conseil d’État et l’Assemblée nationale, car c’est l’organe permanent de la seconde et ils partagent tous deux la même structure de direction (Président, Vice-président et secrétaire),conformément à la Constitution de 2019.

L’article 137 de la Constitution fixe une série de fonctions et d’attributions au Conseil des ministres qui sont directement liées à sa nature gouvernementale et administrative. Il s’agit d’un organe chargé de l’organisation et de la direction de l’exécution des activités convenues par l’Assemblée nationale qui propose également les objectifs et les buts pour l’élaboration des plans à court, moyen et long terme en fonction du développement économique et social de l’État.

Il est également chargé de diriger et de contrôler le commerce extérieur et les investissements étrangers ; d’élaborer le projet de budget de l’État et de veiller ensuite à son exécution ; il doit mettre en œuvre et exiger l’accomplissement des objectifs approuvés pour renforcer le système monétaire, financier et fiscal ; approuver ou autoriser les modalités d’investissement étranger qui lui correspondent ; unifier, coordonner er contrôler l’activité des organes de l’Administration Centrale de l’Etat, des entités nationales ainsi que des administrations locales et créer les commissions qu’il estime nécessaire pour que les tâches assignées soient réalisées, pour ne citer que quelques-unes de ses fonctions les plus générales.

Du point de vue de la réalisation et de la production normative, le précepte lui-même lui permet d’élaborer des projets législatifs et de les soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou du Conseil d’État, le cas échéant. En accord avec cela, l'alinéa d de l'article 164 de la Constitution accorde l'initiative législative au Conseil des ministres et le 227 lui permet de promouvoir des réformes de la Constitution.

En outre, en ce qui concerne sa propre faculté normative, en plus de mettre en oeuvre les lois et les accords de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, ainsi que les décrets-lois et les dispositions du Conseil d'État, les décrets présidentiels, en cas de nécessité, il peut réglementer, émettre des décrets et des accords sur la base des lois en vigueur et conformément à celles-ci et contrôler leur exécution.

En plus de ce qui précède, le Conseil des ministres peut proposer à la personne qui correspond ou suspendre, le cas échéant, des dispositions réglementaires émanant des chefs d’organismes de l’Administration centrale de l’État, des assemblées municipales du Pouvoir populaire, des gouverneurs, des conseils provinciaux et des conseils de l’administration municipale qui ne sont pas conformes à la Constitution, à des juridictions hiérarchiquement supérieures ou qui portent atteinte aux intérêts d’autres communautés ou à ceux du pays en général.

En ce qui concerne le reste des organes administratifs, le Conseil des ministres peut créer, modifier ou éteindre des entités subordonnées ou rattachées à celui-ci et, en ce qui e concerne, aux organismes de l'Administration centrale de l'État ; il doit évaluer et adopter des décisions sur les rapports de reddition de comptes qui lui sont présentés par les gouverneurs provinciaux et contrôler leur gestion, désigner ou remplacer les directeurs et les fonctionnaires selon les facultés que lui confère la loi, la Constitution, l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire ou le Conseil d’État.

La Constitution établit également dans son article 144 ce qui revient au Premier ministre et dans le 145 ce qui revient aux membres du Conseil des ministres. Tout est fixé par la loi 134 de 2020 "Loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres", publiée au Journal Officiel No. 88 Ordinaire du 23 décembre 2020. Il s'agit d'une disposition normative robuste qui réglemente de manière détaillée, comme il le déclare dans son premier article : l'organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres, de son comité exécutif, ce qui concerne le Premier ministre, les vice-premiers ministres, le Secrétaire et les autres membres qui le composent. Cela ne signifie pas que d'autres dispositions réglementaires dictées par les organes compétents régissent également son activité.

Conformément aux principes de légalité et de suprématie de la Constitution, il est établi dans les dispositions préliminaires de la Loi, que le Conseil des Ministres, ses membres, fonctionnaires et les employés de sa structure auxiliaire ont obligation de se conformer aux dispositions de l’ordre juridique (article 3 LOFCM). Ils sont également obligés par l'article suivant de respecter le peuple, de le servir, de lui répondre, de maintenir des liens étroits avec lui et de se soumettre à son contrôle, sous les formes établies par la Constitution et les lois.

Comme autre élément important , l’article 6 établit une série de règles qui développent les principes de démocratie socialiste qui régissent l’action de cet organe de gouvernement, parmi lesquelles la soumission au contrôle populaire et aux dispositions normatives supérieures, la liberté de discussion, l’exercice de la critique et de l’autocritique, ainsi que le fait d’agir avec la transparence appropriée, entre autres.

Bientôt, lors de l'élection de la direction de l’État par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, le plus haut organe directeur pour les 5 prochaines années, devra être désigné le Premier ministre, une figure réintroduite dans le schéma organique national à partir de la Constitution de 2019. Que ce soit dans quelques jours ou lors d'une session ultérieure de l'Assemblée nationale, ils assumeront leurs fonctions ou seront approuvés les membres du Conseil des ministres, qui sera intégré à l'engrenage des organes supérieurs qui devront gouverner le pays pour le prochain quinquennat.

Le bras exécutif administratif de l’État est essentiel à la réalisation des tâches quotidiennes de l’économie nationale et à la concrétisation des décisions prises par les plus hauts organes de pouvoir. Il s'agit d'un organe qui concentre d'importantes facultés, appelé à concrétiser dans la vie de la société les projections politiques et les décisions de l’Etat dont l’importance exige de ses membres un engagement profond envers le peuple, qui, dans les circonstances difficiles auxquelles il est confronté, aspire à un avenir de prospérité et de dépassement.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/04/17/el-consejo-de-ministros-en-el-diseno-institucional-cubano/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/cuba-le-conseil-des-ministres-dans-la-conception-cubaine-de-l-etat.html