Cuba: Les dollars en espèces acceptés dans les banques et les institutions financières

La Havane, 10 avril (RHC) La Résolution 63 de 2023 de la Banque Centrale de Cuba, datée du 6 avril 2023, a été publiée dans le Journal Officiel Extraordinaire No. 26 du 10 avril 2023, qui abroge la Résolution 176 de juin 2021, qui interdisait l'acceptation de dollars américains en espèces par les banques et les institutions financières non bancaires, à des fins bancaires.

L'abrogation de la résolution 176/2021 répond aux circonstances et aux priorités actuelles de la politique économique. Le scénario économique actuel du pays, qui a surmonté la pandémie de COVID 19, avec le début de la relance du tourisme, la reprise de la présence de visiteurs étrangers et la reprise progressive de l'activité productive et des services, rend cette mesure opportune, même si les mesures de pression économique maximale restent en vigueur, qui ont extrêmement renforcé le blocus économique, en particulier celles visant à entraver les flux financiers extérieurs de Cuba et à empêcher les dépôts à l'étranger de dollars américains en espèces.

Le marché des changes établi en août 2022, entre autres mesures, a créé les conditions pour accepter, comme par le passé, à la fois la possibilité d'effectuer des dépôts en dollars US dans des institutions financières et bancaires, et de recevoir cette monnaie en espèces lors d'opérations de change.

Étant donné que la politique de pression économique qui a conduit à la décision de juin 2021 reste en place, le problème sous-jacent n'a pas été résolu.

Il faudra donc suivre l'évolution de l'activité bancaire et financière à partir de cette nouvelle étape, confiant qu'elle sera bénéfique à l'activité économique nationale et à la population, et prêt à ajuster son comportement le cas échéant.

À partir de ce moment, les institutions financières et bancaires accepteront les dépôts de dollars américains en espèces sur les comptes bancaires, et l'acceptation de cette monnaie pour l'achat et la vente de devises sur le marché des changes sera maintenue comme à l'heure actuelle.

