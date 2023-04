Cuba: Les mains sur la production

Roberto Morejón

Au milieu des difficultés économiques, les syndicats cubains cherchent des solutions pour améliorer les performances de l'économie du pays, un objectif salué par la société à l'approche du 1er mai.

La CTC, la Centrale des Travailleurs de Cuba, a appelé à l'utilisation maximale des réserves productives, à la récupération des capacités industrielles et à la création d'un plus grand nombre de biens et de services.

Dans leur analyse de la situation actuelle, les dirigeants syndicaux cubains n'ont pas négligé la présence gênante de prix élevés et spéculatifs, qui ont un impact sur les poches des gens, en raison de la perte du pouvoir d'achat des salaires et des pensions.

Le syndicat est conscient des causes de ce problème et d'autres, en premier lieu les dommages causés par le blocus nord-américain, dont les pertes provoquées ont augmenté de 2,5 % en seulement huit mois en 2022.

Cuba est également touchée par la crise économique internationale, exacerbée par le conflit militaire en Europe de l’Est.

À ces facteurs s'ajoutent des malheurs intérieurs qui créent un contexte dans lequel les prix élevés des produits et des services, l'un des problèmes les plus soulignés par la population, se font sentir.

Face à tout cela, le gouvernement mise sur l’application d'une stratégie économique qui met l'accent sur l'expansion des micro, petites et moyennes entreprises, sur de nouvelles opportunités pour les investissements étrangers et sur l'assouplissement progressif des opportunités pour les entités étatiques.

Le Conseil des ministres cubain a fait état d'actions visant à réglementer et à lutter contre les prix excessifs et à contrôler les accords entre les différents acteurs économiques.

Outre la réduction des intermédiaires dans les transactions, le pays exige de produire et de contrôler davantage, objectifs auxquels les syndicats et l'Association des agriculteurs privés peuvent contribuer.

Le soutien des travailleurs cubains est indispensable pour résoudre les problèmes qui touchent la population, a souligné le président de la République, Miguel Díaz-Canel.

Le chef de l'État a rappelé que dans la plus grande des Antilles, l'objectif est d'améliorer la gestion des municipalités, désormais dotées d'une plus grande autonomie, ce qui concerne la formation d'organismes productifs locaux.

Dans ces territoires, des réponses précises doivent être trouvées en matière de production alimentaire, étant donné que les difficultés du pays à disposer de devises étrangères rendent difficile la collecte des deux milliards de dollars nécessaires au financement du panier alimentaire de base des Cubains chaque année.

Parallèlement à la journée de mobilisation massive pour célébrer le premier mai, les syndicats cubains ont pris conscience de la nécessité d'une plus grande réponse aux exigences de la production et des services.

