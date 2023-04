Cuba : Un projet qui empêche de retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme

Par Raúl Antonio Capote

Le comité des affaires étrangères de la chambre des représentants des États-Unis a fait un pas de plus sur les chemins de la haine en votant par 20 voix pour et 25 voix contre l' envoi du projet de loi FORCE à la session plénière de la chambre, un projet qui empêche tout secrétaire d'État ou tout président de retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme.

Présenté par la membre du Congrès républicaine Maria Elvira Salazar, de Floride, avec le soutien des sénateurs républicains Marco Rubio et Rick Scott, le projet cherche à perpétuer, au nom de la démocratie, l'inclusion de l’île dans cette liste vicieuse, une insertion qui a causé l'indignation et le rejet de beaucoup de pays du monde et de beaucoup de gens même aux États-Unis.

Les sénateurs accusent Cuba, « d’héberger des terroristes d'Amérique latine », en évoquant le cas des membres de l'ELN de Colombie qui participent au dialogue de paix avec le Gouvernement colombien, des conversations dont La Havane est garante, une chose qui a été clairement démentie par le Gouvernement cubain et par le Gouvernement colombien.

Les négociations du Gouvernement colombien avec l’ELN ont commencé en 2017, à Quito, sous le Gouvernement de Juan Manuel Santos et en 2018, elles ont été transférées à La Havane jusqu'à ce qu'elles soient interrompues en 2019.

Ils se basent aussi, pour soutenir cette accusation, sur le fait que Cuba soutient « la dictature vénézuélienne » et a de bonnes relations avec la Russie et la Chine.

María Elvira Salazar, un membre bien connu du lobby anti-cubain aux États-Unis a converti la haine en échelle pour son ascension. Elle s'est présentée « pour éviter que le socialisme s’établisse et ruine les États-Unis », a-t-elle déclaré lors de sa campagne, quelque chose de vraiment absurde, mais qui fait partie du discours de l'extrême droite états-unienne.

Récemment arrivée, elle a commencé son travail avec ce projet de loi co-patronné par d'autres politiciens d’origine cubaine qui cherchent à empêcher une normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba.

La fonctionnaire yankee, qui a une longue histoire anti-cubaine, a participé à toutes les campagnes qui ont été organisées contre l’île dans les médias.

Un simple coup d'œil sur ses profils sur les réseaux sociaux nous permet d'apprécier son « activisme ». Dans ses tweets abondent les appels à durcir le blocus de Cuba, à empêcher totalement les voyages, à empêcher l'arrivée des envois d'argent aux familles, etc.…

