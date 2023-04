Cuba: Un réseau de solidarité étasunien se joint à la Brigade du 1er mai

La Havane, 17 avril (RHC) Le Réseau national de solidarité avec Cuba (NNOC), une coalition qui comprend aujourd'hui plus de 50 organisations en faveur de la levée du blocus américain, fera partie de la 16e Brigade internationale du 1er mai.

Selon le site web du ministère cubain des affaires étrangères, le NNOC travaille chaque année avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) pour diriger la délégation américaine dans ce groupe de solidarité.

Les brigades sont une partie importante de notre lutte contre le blocus américain illégal et inhumain de plus de 60 ans contre l'île, a déclaré le NNCOC dans un message partagé sur le réseau social Twitter.

Selon l'annonce de l'ICAP, les brigadistes auront l'occasion d'assister au défilé populaire historique de la Journée internationale des travailleurs sur la place de la Révolution à La Havane, comme c'est désormais la tradition.

Ils assisteront également à la rencontre internationale de solidarité avec Cuba, visiteront des lieux d'intérêt historique, économique, culturel et social, effectueront du bénévolat et échangeront avec des représentants de différentes organisations sociales, entre autres activités.

Pendant leur séjour dans la plus grande des Antilles, du 23 avril au 7 mai, les amis de Cuba réaliseront un programme d'activités qui, outre la capitale, comprendra la province occidentale d'Artemisa et les provinces centrales de Villa Clara et Sancti Spíritus.

Le NNOC s'efforce également de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme établie par le président Joe Biden et appelle à la fin de l'hostilité de Washington à l'égard de la nation caribéenne.

(Source ACN)

