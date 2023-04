France : L’intervention de l’ambassadeur de Cuba sur le blocus censurée par YouTube

Paris, 20 avril (Prensa Latina) L’ambassadeur de Cuba en France, Otto Vaillant, a dénoncé aujourd’hui la censure sur le site YouTube de la vidéo sur sa récente intervention au Parlement européen pour dénoncer le blocus des États-Unis imposé à l’île depuis plus de six décennies.

Ils ont retiré la vidéo originale, mais ils ne pourront pas faire taire la voix de Cuba et sa condamnation de ce blocus injuste, illégal et génocidaire imposé par les États-Unis contre mon noble et courageux peuple, a souligné sur les réseaux sociaux le diplomate, qui a participé la veille à une rencontre au siège du Parlement européen à Strasbourg.

Invité par des eurodéputés du groupe de la gauche GUE/NGL au Parlement européen, l’ambassadeur a abordé l’impact du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis plus de 60 ans et son caractère extraterritorial.

La vidéo de son intervention a été diffusée sur YouTube, mais elle a ensuite été retirée, a-t-il précisé.

Vaillant a réaffirmé son rejet du blocus et a insisté sur le fait que les lois nord-américaines ne doivent pas s’appliquer sur le territoire européen et a évoqué la capacité de l’Union européenne et du Parlement européen à activer des règles et des mécanismes pour contrer cette extraterritorialité, qui se traduit en pressions et sanctions contre les entreprises, les banques et les citoyens de ce bloc régional.

La veille, à Strasbourg, des eurodéputés de gauche ont réitéré leur solidarité avec l’île et leur rejet du siège de Washington et de sa portée extraterritoriale, position saluée par l’ambassadeur.

Quant à cette récente censure, le diplomate a réaffirmé le droit de Cuba de choisir sa propre voie et de le faire dans la paix.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=891843:france-lambassadeur-cubain-denonce-la-censure-dune-video-sur-le-blocus-des-etats-unis-impose-a-lile&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101