La culture du débat, un enseignements du Che

La Havane, 18 avril (RHC) L'héritage du commandant argentin-cubain Ernesto Che Guevara sur la culture du débat a été souligné mardi par l'universitaire Fidel Vascós, dans le cadre des activités commémoratives du 95e anniversaire du légendaire révolutionnaire.

"Dans ses polémiques avec d'autres penseurs, le Che respectait les considérations des autres, même si elles étaient en désaccord avec les siennes", a déclaré M. Vascós, membre de la Société Economique des Amis du Pays (SEAP) et docteur en sciences économiques.

Selon l'expert, cela constitue un point de référence pour la Cuba d'aujourd'hui, où il existe une diversité de formes de propriété des moyens de production et de l'ordre social correspondant, ce qui détermine une hétérogénéité dans la superstructure des idées, des opinions, des comportements et des manifestations.

Selon Vascós, dans les conditions actuelles de ce pays et du monde, le processus de construction du socialisme doit utiliser le marché, ses catégories inhérentes et ses lois objectives.

"Cela représente un nouveau défi pour les forces révolutionnaires, étant donné que la contribution la plus importante du Che est d'avoir mis en évidence la relation qui existe entre l'économie et la spiritualité humaine, en soulignant l'importance de l'humanisme et de la force morale de l'homme dans la construction du socialisme", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'en 39 ans, Ernesto Che Guevara a laissé à la postérité un arsenal d'idées d'une grande importance pour le développement social dans l'intérêt de l'émancipation humaine.

Sa pensée, a-t-il ajouté, couvre les domaines de la philosophie, de la politique, de la morale, de l'éthique, des aspects sociaux, de l'économie, de l'histoire, de la culture, des relations internationales et de la gestion administrative, entre autres.

"L'étude approfondie de l'œuvre écrite du Che enrichira sans aucun doute le chemin de la construction du socialisme à Cuba et dans d'autres pays, en particulier dans notre Amérique", a déclaré l’expert.

Vascós a ajouté que l'un des enseignements du Che, en particulier pour le Cuba d'aujourd'hui, est sa conception et son exercice de la culture du débat.

