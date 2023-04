Les B.R.I.C.S. C'est quoi ça ? -

Par Jean LÉVY

El Diablo18 Avril 2023

Les informations diffusées dans les médias bien-pensants divisent le monde, entre États, dits « démocratiques » et États « totalitaires ». Les premiers ont pour modèles ceux situés dans l'hémisphère atlantique. Ils regroupent essentiellement les pays, de population majoritairement blanche, qui disposaient d'un empire colonial. Regroupés le plus souvent dans l'OTAN, leur machine de guerre commune tient pavillon au Pentagone. Ces Etats, par leurs canaux de communication, sont globalement qualifiés « d'occidentaux » qui constitueraient le monde soi-disant « libre ».

Ces qualificatifs visent à opposer ces pays à la Russie et à la Chine, mais aussi aux nations qui entretiennent avec ces dernières des liens diplomatiques et politiques étroits, tel la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, le Venezuela. Pour cette raison, leurs régimes, comme ils disent, sont systématiquement injuriés.

Cette partition du monde entre États « bons » et « mauvais » relève d'une théorie héritée de la « guerre froide » qui visait essentiellement l'URSS, et son système socialiste. Aujourd'hui, ce critère ne correspond plus à la moindre réalité

La division du monde, telle qu'elle est artificiellement dessinée par les États impérialistes, ne traduit pas la réalité. La Chine fait du socialisme la voie qu'elle emprunte pour édifier les bases de son système. La Russie, ses dirigeants, Poutine en tête, restent fidèle à l'économie de marché où l'oligarchie russe tient les rênes.

Et dans les nations, qualifiés de satellites de la Chine et de la Russie, les régimes ne relèvent pas de la même idéologie, ni du même mode de fonctionnement économique, idéologique et culturel. Qui pourrait, de ces points de vue, comparer l'Iran et Cuba, la Corée du Nord et le Venezuela ?

Mais au-delà de cette réalité occultée par le monde occidental et ses médias, doit prendre place la réalité d'un monde bien plus éclaté que celui que nous décrivent Washington, Berlin, Bruxelles ou Paris.

De plus en plus d'États, aux systèmes politiques les plus variés, conscients d'un monde divisé, échafaudent entre eux de nombreuses ententes de coopération en liens économiques et politiques avec Moscou et Pékin.

Nous avons évoqué dans un précédent papier l'Organisation de Coopération de Shanghaï, qui regroupe la grande majorité de la population du monde.

Mais qui connaît aujourd'hui l'attraction que produit l'existence des BRICS sur de nombreux pays ? Faut-il, avant d'en parler, faire l'historique de cette organisation internationale et de ses objectifs.

------

Naissance des BRICS

BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels en sommets annuels : le Brésil, la Russie, l'Inde, La Chine, et l'Afrique du Sud

La puissance économique des BRICS

En dix ans, leur place dans l'économie mondiale a ainsi fortement progressé : 16 % du PIB mondial en 2001, elle atteint 27 % en 2011 et pourrait atteindre, selon certaines projections, 40 % en 2025.

En 2011, le PIB nominal cumulé des BRICS s'élevait à 11 221 milliards de dollars pour une population totale de près de 3 milliards d’habitants (soit 40 % de la population mondiale).

En 2014, les BRICS affichaient un PIB nominal cumulé de plus de 14 000 milliards, soit pratiquement autant que celui des 28 pays de l'Union européenne réunis (18 874) et proche de celui des Etats-Unis (17 528).

Le PIB total des BRICS devrait égaler en 2040 celui du G8 (les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni et l’Italie.

Les pays du BRICS représentent une population de 3 milliards d’habitants, soit 41 % de la population mondiale. En termes géopolitiques, ce chiffre peut être comparé à la population totale des pays membres de l'Otan : 992 millions d'habitants, soit 14 % de la population mondiale.

Il est estimé dans un nouveau rapport que le poids des BRIC dans la croissance mondiale passera de 20 % en 2003 à 40 % en 2025. Par ailleurs, leur poids total dans l’économie passera de 10 % en 2004 à plus de 20 % en 2025.

En 2023, le bloc des BRICS contribue à 31,5 % du PIB mondial, dépassant pour la première fois la part du G7 (30,7 % du PIB mondial). Les données fournies par l'institut de recherche britannique Acorn Macro Consulting indiquent que la tendance devrait s'accentuer dans les prochaines années, portée par la croissance importante des économies de la Chine et de l’Inde.

INFOS REPRISES SUR WIKIPÉDIA

------

Dans quel média français obéissant à l'ordre américain, fait-on référence à l'émergence d'une telle alliance de puissances, dont l'Algérie, le Mexique et l'Arabie Saoudite frappent à la porte pour en faire partie ?

Cette réalité - l'existence des BRICS - met en échec la théorie occidentale, celle de deux blocs antagonistes, qui diviseraient la terre, du fait du rôle hégémonique d'Etats « totalitaires », la Russie et la Chine.

En vérité, ces deux nations participent à la naissance d'un monde multilatéral où les échanges se feraient sans violence, au bénéfice de toutes les parties, sans menace d'un dollar-roi ou d'armes nucléaires, sans prendre en compte les systèmes qui régissent tous les pays de la terre.

Un autre monde, en clair.

JEAN LÉVY

Source:

http://www.communcommune.com/2023/04/les-b.r.i.c.s.c-est-quoi-ca-par-jean-levy.html