Nicaragua : Suspension des relations avec l'Union européenne

Managua, le 18 avril 2023,

Notre victoire est la Paix !

Messieurs des Bureaux des affaires étrangères de l’Union européenne,

Bruxelles

Face à votre communiqué d'ingérence culotté, osé et insolent de ce jour qui confirme les positions impérialistes et colonialistes qui caractérisent l'Union européenne, ce 18 avril, à la veille de la Journée Nationale de la Paix, le Gouvernement souverain et digne de la République du Nicaragua, au nom du peuple courageux, héroïque et valeureux de cette Patrie bénie et libre de Ruben Dario et d’Augusto Sandino, a décidé de suspendre l’approbation qui avait été concédée à Monsieur Fernando Ponz en tant qu'ambassadeur de cette puissance asservissante.

Nous confirmons à Messieurs les néo-colonialistes de l'Union européenne notre condamnation de tous leurs génocides historiques et exigeons justice et réparation pour ces crimes contre l'humanité et votre pillage virulent, cupide et rapace de nos propres richesses et de nos propres cultures.

Dans ces circonstances et face à l'attaque permanente du droit de notre peuple à sa souveraineté nationale, nous ne recevrons pas votre représentant.

Denis Moncada Colindres

Ministre des relations extérieures,

Gouvernement de réconciliation et d'unité nationale

République du Nicaragua

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/18/nicaragua-suspenden-relaciones-con-la-union-europea-debido-a-comunicado-injerencista/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/nicaragua-suspension-des-relations-avec-l-union-europeenne.html