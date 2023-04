Venezuela: Affaire de corruption PDVSA-Crypto, le Parquet nomme 3 autres procureurs

La Havane, 1er avril, (RHC)- Le Parquet vénézuélien a annoncé ce vendredi la nomination de trois procureurs nationaux pour enquêter sur les graves incidents qui se sont produits au sein de la Corporation vénézuélienne de la Guayana.

C'est ce qu'a annoncé sur son compte Twitter le procureur général, Tarek William Saab, qui a ratifié l'engagement de cet organe dans la "lutte implacable" contre la corruption.

La police nationale anticorruption avait annoncé la veille l’arrestation de plusieurs ex-fonctionnaires de cette société chargée de la gestion d’importantes ressources naturelles dont l’or et le diamant, dans le cadre de la deuxième phase de la vaste opération qui a débuté au sein de PDVSA, la compagnie des pétroles.

Suite aux enquêtes rigoureuses et aux déclarations faites par la bande criminelle poursuivie, la deuxième phase de l'opération spéciale a été réalisée jeudi, suivant les instructions du chef de l'État Nicolas Maduro, indique un communiqué.

Le texte précise que dans le cadre des investigations, une nouvelle demande a été adressée au ministère public pour la "poursuite judiciaire" d'un groupe de fonctionnaires et d'hommes d'affaires qui, violant le serment sacré d'honnêteté et d'éthique, pourraient être impliqués dans de graves actes de corruption administrative et de détournement de fonds.

Nous ne nous arrêterons pas dans notre devoir d'affronter le fléau de la corruption et de punir de manière exemplaire ceux qui se livrent à ces actes criminels, quels qu'en soient les auteurs, souligne le communiqué.

La police a déclaré que la "lutte acharnée du gouvernement bolivarien contre la corruption et la décadence morale" continue à produire des résultats dans tous les domaines de la vie nationale.

Sans confirmation officielle, le journal Últimas Noticias a publié vendredi, sur la base de sources judiciaires, que le Pdg de la Corporation vénézuélienne de la Guayana et le directeur de la Sidérurgique de l’Orénoque, figurent parmi les personnes arrêtées.

Lors de la première phase de la campagne anti-corruption du gouvernement, connue sous le nom de PDVSA-Crypto, 10 fonctionnaires, 11 hommes d'affaires, un maire et trois juges ont été arrêtés et inculpés par le bureau du procureur.

