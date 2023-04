Venezuela: C’est le moment que les peuples d’Europe commencent à s’éveiller

Interview de Diosdado Cabello par Geraldina Colotti

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) et de son organisation de jeunes (la JPSUV) le vice président, Diosdado Cabello, a mis sur la table les principaux événements de la semaine au niveau national et international. Au centre, la lutte contre la corruption qui dynamite certaines structures de la société vénézuélienne et qui a révélé au grand jour des chaînes de corruption formées par des fonctionnaires publics, des patrons et des juges : « Main dure contre les corrompus. Qui que ce soit qui tombe! » a dit le président Maduro qui a reçu le soutien de tous les pouvoirs du pays. Cabello a confirmé le soutien total du parti immédiatement après les premières arrestation annoncées par le Ministère Public, Tarek William Saab, qui ont amené la démission du vice-président exécutif et ministre du pétrole, Tarek Aissami.

", la corruption, fait partie du modèle capitaliste, de son processus d'accumulation, de son modèles destructeur, » a dit Cabello en citant les mots de Bolivar et de Chavez face à ce qui semble être « un cancer qui s'insinue dans la société et qui peut saper les processus de transition vers le socialisme. Mais, a précisé le capitaine, « nous ne restons pas sur la défensive, pour nous, la lutte contre la corruption est l'une des lignes essentielles de toute révolution. Le peuple est sage et avec sa colère et son indignation, il pourra nous montrer le chemin. »

Pendant la conférence de presse, nous avons posé à Diosdado 3 questions sur des problèmes internationaux.

En Europe, on ressent les effets du nouveau tremblement de terre financier qu’a provoqué la faillite de la Silicon Valley Banque, la Mecque du capitalisme technologique. Et les grèves et les manifestations continuent : en Allemagne contre le coût élevé de la vie et pour l'augmentation des salaires, en France contre la réforme des retraites, et elles ont déjà pris des formes encore pires en Italie à l'époque des « Gouvernements techniques » qui ont fait le sale travail au nom des institutions internationales. Quelle vision a le PSUV a-t-il de cette Europe qui viole les droits de base mais s'exprime avec arrogance sur le socialisme bolivarien?

Étant donné la dépendance de l'Europe envers les États-Unis, les effets des décisions nord-américaines se font sentir sur la population européenne. Les États-Unis impriment plus de 300 000 000 000 de dollars d’un seul coup sans soutien ni aucune solidité. Et, en fait, certains pays disent déjà : Je ne veux pas de ses billets verts qui sont du papier d rebut parce qu’il ne génère aucune valeur. Si cela arrivait au Venezuela, nous pourrions dire : Nous sommes dans une économie bloquée par des « sanctions », mais cela se passe dans ces pays qui ne sont pas bloqués et qui, en réalité, attaquent le Venezuela. La chute des principales banques des … « États-Unis d'Europe » a un impact sur la population qui, en effet, proteste et pas seulement en Europe, mais aussi en Israël où s'est déchaînée une crise interne. Mais il me semble que je suis en train de voir un film étrange, d'une part, le peuple qui proteste, d'autres part, la classe politique, loin de la vie des gens. D'une part, les pauvres qui mènent une vie dure, de l'autre, les politiciens qui mangent dans des restaurants de luxe, les riches qui continuent à mener la belle vie parce qu'ils tirent des profits de la crise. Ils ne se rendent pas compte que le monde du capitalisme leur tombe dessus. C'est le moment que les peuples d'Europe commencent à s'éveiller et demandent des comptes à qui doit la payer. Tout cela arrive parce que l'OTAN a décidé de déclarer la guerre à la Russie à cause de l'esprit belliqueux et d’ingérence de l'Union européenne et à cause de sa servilité envers les États-Unis.

L'adoption de la monnaie virtuelle Pétro a été une contre-mesure importante pour faire face à la guerre économique. L'arrestation de certains hauts fonctionnaires qui dirigeaient le centre de gestion des cryptomonnaies, le SUNACRIP, depuis sa création pourrait-elle bloquer ou causer des dommages à la politique économique du Gouvernement au niveau international ?

SUNACRIP est l'inspection nationale des cryptomonnaies et cette structure a été utilisée pour détourner les ressources du pays. C'est pourquoi nous avons dit depuis le début que c'était un délit de « trahison envers la patrie », qui doit être puni sévèrement conformément à la loi et à la Constitution. On ne peut pas juger autrement l'appropriation indue des ressources d'un pays bloqué, persécuté, sanctionné, qui, au contraire, doit pousser tous les fonctionnaires publics à avoir une attitude éthique et morale claire qui les éloigne des tentations et de la corruption. Le Venezuela a utilisé les cryptomonnaies et continuera à le faire le plus longtemps possible mais nous ne pouvons certainement pas permettre que ce poste de contrôle devienne un centre de corruption.

Les États-Unis ont félicité le président Maduro pour sa lutte contre la corruption, alors qu'ils protègent et financent les corrompus de ce qu'ils appellent, le « Gouvernement par intérim. » Ils se font passer pour des défenseurs de la légalité alors qu'ils gardent prisonnier le diplomate vénézuélien Alex Saab, bien que, comme le dénoncent sa femme et le mouvement qui le soutien, sa santé se soit détériorée à cause d'un probable retour d'un cancer de l'estomac. Quelles mesures supplémentaires pense prendre le Gouvernement pour au moins arriver à une solution humanitaire ?

Le diplomate Alex Saab a été enlevé par les États-Unis mais malheureusement cette pratique n'est pas nouvelle. Les États-Unis enlèvent qui ils veulent avec la complicité d'autres Etats. Peu leur importe. Ils accusent sans preuve. Contre nous, ils ont lancé n'importe quelle barbarie. C'est pourquoi leur attitude dans cette situation n'est pas très contradictoire. Souvent ils se sont préparés à héberger des corrompus. La protection réservée par les États-Unis aux terroristes, aux corrompus et aux voleurs qui vivent dans le luxe là-bas ou en Europe n'est pas nouvelle. Le pire est que ces individus ont fui le Venezuela parce qu'ils volaient, dénoncés par l'opposition elle-même (qui aujourd'hui cependant les reçoit les bras ouverts), maintenant, se pressent de se prononcer sur la « corruption du chavisme. »

Mets-nous verrons… Le bon, c'est que les États-Unis ont salué l'initiative « du président Maduro », et ainsi ont reconnu notre ordre juridique et notre président. Peut-être, ainsi licencient-ils la porte-parole de la Maison-Blanche, qui sait. De toute façon, nous doutons que les États-Unis changent leur façon d'être parce qu'ils sont très arrogants et que leur arrogance ne leur permet pas de voir quand ils se trompent et encore moins de corriger leurs erreurs. Ce qui est triste, c'est que des êtres humains paient pour leurs erreurs. S'ils enlèvent quelqu'un et le laissent mourir, et Dieu ne voudra pas que cela arrive à notre diplomate, cette mort sera toujours « de cause naturelle. » Jamais, il n'assumeront leurs responsabilités. Ainsi, ils gardent Oscar Rivera en prison depuis plus de 30 ans et l’ont isolé pendant 12 ans, seulement pour avoir crié : « Porto Rico libre ! » Et ce cas n'est pas le seul. Nous pouvons demander aux États-Unis de changer d'attitude mais j'ai des doutes parce que cela irait contre leur nature et contre leurs intérêts. Peux importe qui est le président, là-bas, ce sont les grandes corporation qui commandent : les corporations d'armes, les corporations financières, pharmaceutiques, pétrolières et technologiques, et les présidents doivent s’adapter.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/01/venezuela-entrevista-a-diosdado-cabello-es-hora-de-que-los-pueblos-de-europa-empiecen-a-despertar/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/venezuela-c-est-le-moment-que-les-peuples-d-europe-commencent-a-s-eveiller.html