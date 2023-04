Venezuela: Communiqué du Ministère des affaires Etrangères  "Conférence internationale sur le Processus Politique au Venezuela"

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela prend acte des délibérations qui ont eu lieu lors de la Conférence Internationale sur le Processus Politique au Venezuela, tenue le 25 avril 2023 à Bogota, avec la participation de délégations de divers pays convoquées par le Gouvernement de la République de Colombie.

Le Venezuela réitère l'impérieuse nécessité de la levée de toutes et chacune des mesures coercitives unilatérales, illégales et qui portent atteinte au droit international, qui constituent une agression contre l'ensemble de la population vénézuélienne et entravent le développement de la vie économique et sociale du pays. À cet égard, il demande la restitution des actifs appartenant à l'État vénézuélien retenus illégalement par des pays étrangers et des institutions financières.

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela réaffirme que la voie pour avancer dans le dialogue politique passe par le respect total de l'engagement pris à la table des négociations au Mexique en faveur de la création d'un Fonds Social qui, grâce à la libération de ressources appartenant au peuple vénézuélien, permette d'investir dans la santé, l'éducation, les services publics et l’atténuation des risques, ainsi que par la libération immédiate du diplomate vénézuélien Alex Saab, injustement détenu aux États-Unis d'Amérique.

Il a été montré que le développement d'un pays, de son peuple et de ses institutions constitutionnelles et démocratiques ne peut se faire sous l'effet d’une agression constante, de la coercition et des menaces. Le Venezuela croit en la diplomatie de la paix, qui se construit sans agressions, dans le respect et dans des conditions d’égalité. Seulement ainsi est-il possible de construire des relations constructives, de coopération et en bénéfice réciproque entre tous les peuples du monde.

Caracas, le 25 avril 2023

