Venezuela: Conférence internationale sur le processus politique au Venezuela

Communiqué officiel

Le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît les efforts du président de la République de Colombie, Gustavo Petro, pour convoquer la " Conférence internationale sur le processus politique au Venezuela ", à laquelle 19 pays de la communauté internationale ont été invités et qui se tiendra à Bogota le 25 avril 2023, et dans laquelle seront abordés des stratégies et des engagements pour promouvoir le dialogue politique entre les Vénézuéliens, en respectant les principes d'autodétermination et de souveraineté de notre pays.

La République bolivarienne du Venezuela déclare à la communauté internationale que le dialogue politique entre les Vénézuéliens ne pourra progresser que lorsque auront été annulées toutes les Mesures coercitives unilatérales appliquées à notre pays, qui sont contraires au droit international, au droit humanitaire international, à la Charte des Nations unies et aux normes et principes qui régissent les relations pacifiques entre les États, comme l'a récemment sanctionné le Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Le gouvernement bolivarien réitère au peuple vénézuélien et à la communauté internationale sa ferme volonté d'aller de l'avancer vers la conclusion d’accords concrets avec tous les secteurs politiques de notre pays, ce qui suppose le renforcement des progrès sociaux et économiques réalisés ces dernières années et qui ont permis à notre peuple de retrouver le chemin de la prospérité, malgré l'agression extérieure récurrente par le biais des sanctions illégales et des blocus économiques et financiers.

Caracas, le 17 avril 2023

Source: Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France