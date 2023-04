Venezuela : L'objectif de Biden dans la conférence qu’organise Gustavo Pétro

Le président de la Colombie, Gustavo Pétro, la fait savoir le 28 mars dernier sur son compte Twitter qu'il convoquait une conférence internationale sur le Venezuela en Colombie, dans le but de « construire une feuille de route qui permette un dialogue politique efficace entre la société et le Gouvernement vénézuélien. »

À partir de cette annonce, certains mouvements politiques et diplomatique importants, chaussons détachés:

La réunion bilatérale entre le président Nicolas Maduro et le président colombien Gustavo Pétro qui s'est déroulée au terme du Xeme dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Colombie.

2. La confirmation par le sous-secrétaire d'État pour les affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, de l'intention du Gouvernement de Biden d'y participer, selon ce qu'il a dit à EFE.

3. Après l'intervention du chancelier colombien Alvaro Leyva devant le conseil de sécurité de l'ONU, il a été précisé que cet événement reste prévu pour le 25 avril à Bogotá.

4. La rencontre préparatoire entre le président Maduro et le chancelier Leyva. Le fonctionnaire a ajouté que le président Vénézuélien n’assisterait pas à cette conférence.

5. La déclaration du président Pétro à des journalistes, lors de sa visite officielle aux États-Unis, sur l'objectif central de la conférence : « qu'il n'y ai pas de « sanctions », qu’il y ait beaucoup plus de démocratie. Plus de démocratie, le zéro « sanction », c'est l'objectif de cette conférence. »

La conférence en question a la tâche spécifique d'obtenir la levée des « sanctions » des États-Unis et a été présentée comme un espace d'échange complémentaire destiné à surmonter l'état d'inertie et le blocage dans lesquels se trouve la table de dialogue national au Mexique à cause du refus de Washington de respecter ce qui a été décidé l'année dernière.

En novembre 2022, après avoir repris le processus de négociation au Mexique, les parties ont signé un accord qui prévoit la création d'un fonds pour la protection sociale du peuple vénézuélien à travers lequel seraient canalisés plus de 3 000 000 000 de dollars gelées pour exécuter des projets sociaux importants.

Dag Nylander, directeur du centre norvégien pour la résolution des conflits faisait savoir après cet accord que les démarches nécessaires pour obtenir les fonds légitimes de la République confisqués dans le système financier international allaient débuter.

Dans la pratique, le Gouvernement des États-Unis a fait obstacle à l'exécution de cet engagement et s'est orienté vers un schéma d'attribution de licences avec des intérêts particuliers –par exemple la licence à Chevron– dont l'objectif est de faire croire à un assouplissement alors que l'architecture général de pression et de chantage économique reste inchangée.

Pendant ce temps, le Gouvernement Biden envisage de continuer à calibrer sa politique de « sanctions » en vue d'élargir l'accès au pétrole vénézuélien des entreprises étasuniennes qui cherchent à reprendre les affaires interrompues par la campagne de plus importantes pression ratée de l'ère Trump par des pressions d’inventaire interne et de la même façon des pays affectés.

Récemment, la CARICOM, lors de son 44 ème sommet, a voulu à nouveau exiger la levée des « sanctions » contre le Venezuela pour revitaliser Petrocaribe. D'autres part, le niveau de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis a baissé jusqu'à revenir au niveau de 1983. En mars, la secrétaire à l’énergie, Jennifer Granholm, faisait savoir aux sénateurs étasuniens que « la recharge de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis peut prendre des années. »

De plus, la situation préélectorale chaude dans le pays élève les coûts politiques et électoral d'un rapprochement avec le président Maduro étant donné que le parti républicain espère utiliser ce mouvement pour frapper Joe Biden qui a déjà confirmé qu'il se représenterait aux élections.

C'est pourquoi la conférence a pour le Gouvernement Biden une utilité en tant que mécanisme de diminution des coûts politiques et électoraux et à partir de là, des mouvements graduels de levée des « sanctions » pourraient être viable et renforcer un canal de communication avec le président Maduro, en profitant de la couverture de cet événement international et du soutien des pays européens et latino-américains à un assouplissement en mode de blindage narratif, diplomatique et électoral.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/24/venezuela-el-objetivo-de-biden-en-la-conferencia-que-organiza-gustavo-petro/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/venezuela-l-objectif-de-biden-dans-la-conference-qu-organise-gustavo-petro.html