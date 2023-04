Venezuela: La Cour internationale de justice rejette le recours sur l’Esequibo

La Haye, 6 avril (Prensa Latina) La Cour internationale de justice (CIJ) a décidé à l'unanimité que l'objection préliminaire déposée par le Venezuela au sujet de son différend avec la Guyane (sic!) sur le territoire de l'Essequibo était recevable, mais l'a rejetée à la majorité des voix.

Une délégation, dirigée par les représentants permanents de Caracas auprès des Nations unies et de la Cour pénale internationale, Samuel Moncada et Calixto Ortega, respectivement, et des experts en jurisprudence, s'est rendue à La Haye, aux Pays-Bas, pour entendre le verdict.

Le 17 novembre, la vice-présidente de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodríguez, a défendu le titre historique de son pays sur l'Essequibo devant la CIJ et a demandé que la revendication de la Guyane sur ce territoire soit déclarée irrecevable.

Le haut fonctionnaire a affirmé devant l’ONU que la demande de la Guyane ne respectait pas l'accord de Genève afin de favoriser les transnationales internationales de l’énergie.

"Nous dénonçons le fait que cette demande unilatérale ne fait pas partie de la sentence arbitrale de 1899 et nous ratifions la propriété historique de son pays sur l'Essequiba guyanaise ».

Elle a noté que les Vénézuéliens sont "les héritiers uniques et incontestés" de ce territoire et a affirmé que le Royaume-Uni n'a jamais eu de titre ou de possession sur cette zone.

Rodriguez a déclaré que les enquêtes avaient fait montre des illégalités commises par Londres, telles que la présentation de fausses cartes avec des frontières en leur faveur, qui, selon eux, n'étaient pas sujettes à négociation et seraient défendues par l'utilisation de la force.

Le vice-président a dénoncé la voracité impériale britannique et allégué que la Cour internationale de justice n'était pas en mesure d'admettre la demande de la Guyane, puisque le Royaume-Uni, partie indispensable au règlement du différend, n'intervient pas.

Pour le Venezuela, la défense de l'Essequibo "est le cœur même de la patrie", raison pour laquelle on ne permettrait pas une nouvelle dépossession territoriale.

Rodriguez a réaffirmé que le seul moyen de résoudre le différend territorial était de parvenir à un règlement à l'amiable et a réaffirmé que son pays défendrait toujours sa souveraineté territoriale et ses droits historiques sur l'Essequiba guyanais.

Dans une déclaration du septembre dernier, Caracas a catégoriquement rejeté les déclarations erronées et les manipulations de la Guyane concernant le différend territorial sur l'Essequibo lors d'un discours prononcé à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

NOTE de Bolivar Infos:

Le Guyana ou République Coopérative du Guyana est le seul Etat du Commonwealth situé en Amérique du Sud. Il s’agit aussi du seul état d’Amérique du Sud où la langue officielle est l’anglais. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyana)

La Guyane est une collectivité territoriale unique française située en Amérique du Sud, limitrophe du Brésil au sud-est et au sud, et du Suriname à l'ouest. Elle est la seule collectivité française d'outre-mer de nature continentale. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane )

ET l'Esequibo est au Guyana, pas en Guyane... Les journalistes de Prensa Latina semblent l’ignorer !!!

