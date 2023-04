Venezuela : La loi sur l’extinction de la propriété  adoptée à l’unanimité

La Havane, 28 avril, (RHC)- L'Assemblée Nationale du Venezuela a adopté à l'unanimité la loi organique sur l'extinction de la propriété, un nouvel instrument dont l'État disposera pour lutter contre la corruption.

Le président du Parlement, Jorge Rodríguez, s'est félicité de l'approbation de la loi proposée par le Parti socialiste unifié (PSUV) et acceptée par les parlementaires de l’opposition.

Il a signalé que le règlement sera maintenant envoyé à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, conformément aux dispositions de la loi fondamentale du pays en ce qui concerne les lois organiques.

Il a félicité la commission permanente de politique intérieure de l'Assemblée pour la clarté et la fermeté ainsi que pour la rapidité et l'urgence avec lesquelles elle a procédé au processus de rédaction et de consultation, après que la première discussion a été approuvée afin que le texte puisse être soumis à l’Assemblée.

Il a également adressé ses félicitations à tous les députés de la "véritable Assemblée nationale, légitime et souveraine", celle qui légifère et fait les lois pour le peuple, en chassant les corrompus et en continuant à construire le système législatif et juridique du pays.

Jorge Rodriguez a estimé que cette loi était très importante pour la lutte contre la corruption dans la République bolivarienne.

Indépendamment de l'idéologie politique, a-t-il souligné, tous les députés ont travaillé ensemble pour faire passer la loi avec la rapidité qu'elle méritait.

Il a annoncé la création d’une commission spéciale chargée de réviser, avec la même rapidité, toutes les lois relatives à la lutte contre la corruption, afin de les rendre "plus énergiques et plus efficaces ».

Fin mars, Diosdado Cabello, premier vice-président du PSUV et chef du Bloc de la Patrie a présenté au Parlement le projet de loi organique sur l'extinction de la propriété, qui a été approuvé lors de sa première discussion "avec l'urgence réglementaire et à l’unanimité".

La loi comprend 46 articles et quatre chapitres et vise à réparer les dommages causés à l'État et au peuple par des actes de corruption, grâce à des mécanismes permettant d'identifier, de localiser et de récupérer les biens mal acquis, a déclaré Diosdado Cabello.

Source : Prensa Latina

