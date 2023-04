Venezuela : Le 11 avril, une conspiration aux résultats patriotiques.

Par Narkys Blanco

Ce mardi, il y a 21 ans entre le coup d'Etat destiné à chasser du pouvoir le président de la république Hugo Rafael Chávez Frías a échoué à cause d'un peuple héroïque.

Cet événement historique organisée par l'opposition vénézuélienne et les médias vénézuéliens et internationaux cherchait à mettre fin à la Révolution Bolivarienne.

La bourgeoisie s'était alliée au commandement militaire, à l'église et aux médias pour mettre fin à la Révolution Bolivarienne au prix de la vie de centaines de Vénézuéliens.

Le coup d'Etat, comprenait un massacre de la population dans les rues proches du palais de Miraflores, le bureau du président Chávez, et grâce à des informations contrôlées depuis l'étranger, on cherchait à rendre le président Chávez responsable de ces assassinats en assurant qu’après une marche de milliers de personnes de l'opposition, le Président avait démissionné.

En réalité, le président avait été enlevé dès le début du coup d'Etat et séquestré jusqu'au 13 avril, où est il a été sauvé par des militaires loyaux qui, avec le peuple, on fait échouer la tentative de coup d’Etat.

Ce coup d'état organisé par les États-Unis cherchait à justifier une dictature au niveau international et à condamner les secteurs humbles de la société.

Le 11 avril, dans la matinée, des dirigeants de l'opposition vénézuélienne, organisèrent une marche à Caracas pour protester contre le Gouvernement. Au début, c'était une concentration mais à mesure qu'elle avançait, ses dirigeants l’ont déviée vers Miraflores.

Cette concentration faisait partie des grèves provoquées par la centrale patronale ( FEDECÁMARAS) soutenue par la confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) qui tentait déjà depuis trois mois de déstabiliser le pays.

Leur intention était d'exiger la démission du président Hugo Chávez en affirmant que celui-ci ne reconnaissait pas la propriété privée, était sous les ordres des Cubains, était en train d’abroger la loi sur la terre et les 49 lois habilitantes, mettait en place une dictature et s'appropriait l'entreprise pétrolière, entre autres mensonges grâce auxquels ils ont conduit les manifestants jusqu'au centre de Caracas.

Mais ils n'ont pas réussi du tout car ceux qui dirigeaient la marche ne comptaient pas avec un peuple qui allait sortir pour défendre Chávez et qui allait former un cordon de sécurité humain autour des environs de Miraflores.

Une fois dans les environs du palais, les premières victimes ont commencé à tomber, suite à des tirs de francs-tireurs payés par les organisateurs de la marche, et ces images ont commencé à faire le tour du monde en affirmant qu'il s'agissait de victimes de la Révolution et que par conséquent, ils demandaient la démission du Président.

La chaîne de télévision d’Etat,Venezolana de Televisión (VTV), a été retirée des ondes le soir du 11 avril et à ce moment-là, on ne savait toujours pas où se trouvait le Président Chávez.

Le peuple réclamait Chávez et cherchait par tous les moyens à dire la vérité sur les morts lors de la marche.

La conscience révolutionnaire se renforce.

Le peuple n'a jamais cru aux informations déformées qui affirmaient que Chávez avait démissionné. Au contraire, les événements ont renforcé la conscience révolutionnaire.

Les gens se sont précipités dans la rue pour sauver leur président avec la conviction qu'il avait été enlevé.

L'union civique et militaire de la Révolution Bolivarienne a fait trembler le Gouvernement de fait de Carmona Estanga et les groupes oligarchiques qui ne s'attendaient pas à une réaction aussi forte de la base et du peuple organisé.

Enfin, le dirigeant de la Révolution Bolivarienne a été sauvé par le peuple dans l'union civique et militaire le 13 avril, après que des groupes organisés aient essayé de le transporter vers une destination inconnue avec l'aide d'un avion étasunien.

À son retour au palais, dans la soirée du 13 et dans la matinée du 14, Chávez a offert un message de paix au pays.

Avec un crucifix à la main, il a exhorté ceux qui étaient contre lui à avoir une conduite démocratique et a pardonné de fait aux politiciens d'opposition comploteurs, quelque chose d’inimaginable sous les Gouvernements de droite de la IVe République.

Chávez a exigé le respect de la Constitution et du mandat du peuple, en particulier, de la part des patrons des médias, et de défendre le Venezuela, en tant que patrie de tous.

En l’honneur de cette date, ce mardi, le peuple vénézuélien réalisera diverses activités pour le 21e anniversaire de ce 11 avril 2002.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/11/venezuela-11-de-abril-21-anos-de-una-conspiracion-con-resultados-patriotas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/venezuela-le-11-avril-une-conspiration-aux-resultats-patriotiques.html