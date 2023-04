Venezuela : Le président Maduro célèbre avec le peuple ses 10 ans de gouvernement

Le président vénézuélien a affirmé qu'au cours de ces dix années de gouvernement, ils ont "montré la force et le chemin dans une lutte intense ».

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a célébré ce vendredi le dixième anniversaire de son gouvernement aux côtés du peuple, en soulignant son accompagnement dans diverses batailles et diverses victoires.

"Je peux vraiment vous dire que dix ans plus tard, je suis fier de la bataille que nous avons menée, du peuple vénézuélien et de l'histoire que nous écrivons et que nous sommes sur le point d'écrire", a déclaré le chef de l'État lors de l'inauguration de l'Expo Gobierno 2023 à Caracas (la capitale).

Le président vénézuélien a affirmé qu'au cours de ces dix années de gouvernement, ils ont "prouvé la force et montré le chemin dans une lutte intense".

« Nous avons eu du mal, mais nous avons fait face à toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, nous avons appliqué le principe de toujours faire confiance au pouvoir créateur du peuple qui n'a pas échoué et n'a pas été mauvais, et a répondu de manière héroïque avec sacrifice. Ça a été le rôle du peuple, de la classe ouvrière, des membres des communes », a-t-il déclaré.

De même, il a assuré qu'ils garantiront les droits sociaux à des niveaux très élevés. "Que personne n'ait de doute sur le fait que nous garantirons tous les droits sociaux créés par la Constitution, dans la révolution et défendus par nous. Nous allons vers plus et mieux", a-t-il noté.

Cet acte a permis de dévoiler le fait que la Grande Mission Logement Venezuela (GMVV) a atteint dans la révolution, 4 500 000 logements après la remise de 87 logements dans le quartier "Cinq Aigles Blancs" dans l'État de Mérida.

"Vous savez ce que c'est que de construire 500 000 logements par an, de maintenir le système de missions, la stabilité et la paix du pays, d'atteindre la croissance économique que nous avons réalisée l'année dernière et de maintenir la croissance économique qui sera l'une des plus importantes d'Amérique latine en 2023 avec moins de 10% du revenu que le Venezuela avait en 2013. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-celebra-pueblo-gobierno-20230414-0032.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/venezuela-le-president-maduro-celebre-avec-le-peuple-ses-10-ans-de-gouvernement.html