Amérique Latine: ALBA Mouvements lance la campagne « Bolivar contre Monroe »

L'objectif de la campagne est de rendre visible les conséquences actuelles de la doctrine Monroe en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La coordination continentale des mouvements sociaux et populaires vers l'ALBA (ALBA Mouvements) lancera ce vendredi la campagne « Bolívar contre Monroe » dans le cadre des 200 ans de la proclamation de la doctrine Monroe, qui aura lieu en décembre prochain.

Selon la plateforme, "différentes organisations qui luttent contre le projet impérialiste des États-Unis réaliseront des actions sur leurs réseaux sociaux et sur les territoires de tout le continent, afin de mettre à l'ordre du jour la situation actuelle du système impérialiste. »

L'appel indique que l'objectif de la campagne est de faire un lien historique et de rendre visible les conséquences actuelles de la doctrine Monroe en Amérique latine et dans les Caraïbes à partir de ses différentes dimensions.

De même, ALBA Mouvements a souligné que Bolívar contre Monroe est basée sur la pensée bolivarienne pour faire face au projet de « l'Amérique aux Américains. »

À partir de là, la plate-forme a souligné que l'unité continentale constituait « l'idée-axe et l'outil angulaire fondamental de Simón Bolívar destinés à garantir non seulement l'indépendance continentale mais aussi la construction d'États souverains. »

La coordination a invité les médias, les journalistes, les étudiants, les intellectuels et la société en général à participer aux activités prévues pour la campagne.

ALBA Mouvements regroupe plus de 400 organisations de 25 pays dans le but de lutter pour l'unité et l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes en vue d'un projet politique émancipateur.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/alba-movimientos-campana-bolivar-monroe-america-latina-20230518-0012.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/amerique-latine-alba-mouvements-lance-la-campagne-bolivar-contre-monroe.html