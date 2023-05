Amérique latine : L'urgence de relancer l’UNASUR

La récente convocation du président Lula Da Silva a réaliser un sommet des présidents sud-américains au Brésil arrivé à un moment pendant lequel la région affronte des défis aussi bien en matière d'intégration économique que d'unité politique. C’est pourquoi les dirigeants régionaux devraient tenir compte de la nécessité de renforcer ces domaines à travers la relance de l'Union des Nations Sud-américaines (UNASUR).

L’UNASUR un bloc puissant et influent

Le Gouvernement de Lula da Silva au Brésil a une grande valeur symbolique pour la relance de l’UNASUR étant donné que c'est dans ce pays qu’a été signé le traité qui lui a donné naissance. Reprendre le chemin depuis le Brésil serait un messages fort d’engagement renouvelé envers l'intégration et l'autodétermination de la région dans une situation mondiale dans laquelle on perçoit le retour des tensions propres à la guerre froide.

Ce qui caractérise l’UNASUR c’est son profil géopolitique divers. D'autres organismes régionaux se focalisent sur des domaines thématiques particuliers. Par contre, cet organisme aborde une large gamme de sujets, des questions énergétiques à l'intégration financière, sociale et culturelle. Cela lui permet d'avoir une présence plus solide et plus de pouvoir dans l'environnement régional. De plus, sa présence donne une position géopolitique centrale à l'Amérique du Sud, une chose que d'autres initiatives comme le PROSUR ou l'Alliance du Pacifique n'ont pas réussie même après que la voe leur ait été ouverte après la désintégration de l’UNASUR.

Alors que d'autres plates-formes régionales affrontent des problèmes de structure et de représentativité, l’UNASUR a une quantité gérable d'Etats membres qui lui permet d'avoir une architecture organisationnelle efficace. Cela facilite la coordination et la planification des rencontres entre les présidents et les ministre des affaires étrangères ainsi que la communication de haut niveau, ce qui assouplit la prise de décisions.

La relance de l’UNASUR serait aussi une grande réussite pour le récit concernant le continent puisqu'elle représenterait une officialisation du changement de direction géopolitique survenu avec l'apparition de nouveaux Gouvernements progressistes. Elle confirmerait que l'intégration est une priorité dans les ordre du jour de ces Gouvernements.

Sa relance permettrait de surmonter le vide d’unité politique que le cycle de Gouvernements de droite alliés aux États-Unis a laissé et prouverait qui il y a une avancée sérieuse et responsable dans l'intégration régionale des blocs géopolitique émergeants. Cet organisme pourrait personnifier la voix unie du continent dans les affaires internationales, en se plaçant comme un bloc puissant et influent.

Répondre aux nouveaux défis avec une résolution pacifique et souveraine.

L’UNASUR a montré dans le passé son efficacité et sa capacité à aborder collectivement des tentatives de déstabilisation, des coups d’Etat, des opérations de changement de régime sur le continent.

Pendant ses premières années, ce bloc a été important pour défendre les droits politiques de Manuel Zendaya au Honduras, contribuer à la stabilité de la Bolivie pendant une tentative de coup d'Etat sécessionniste, agir rapidement en Équateur face à une tentative de coup d'Etat et aussi faire face au coup d'Etat parlementaire qui a eu lieu au Paraguay.

Cet organisme possède un protocole contre les coups d'Etat approuvé en 2010, ce qui en fait la seule entité de la région qui a une vision propre de la stabilité et de la préservation de l'ordre démocratique. Cela se traduit par une série d'outils et de mécanismes destinée à aborder des épisodes de déstabilisation qui pourrait être d'une grande utilité dans une situation de fragilité politique et sociale dans la région.

En offrant une alternative de contrepoids, cet organisme pourrait neutraliser toute initiative destinée à renforcer l'influence idéologique de Washington et de rendre plus robuste ses institutions qui se consacrent à l'ingérence dans la région. C’est crucial dans une situation dans laquelle la fragilité du pouvoir des États-Unis devient évidente.

Intégration et complémentarité dans le domaine multipolaire

L’UNASUR a la capacité et l'avantage d'être l'axe central de la mise en place de la proposition de la monnaie «sud» et de la même façon pourrait l’être pour d’autres mécanismes qui fomentent la dédollarisation de l'échange commercial et financier dans la région.

D'autres part, l'accumulation de réserves de minerais stratégiques et l'infrastructure agricole et industrielle des Etats membres représentent une base matérielle solide qui donne un poids géopolitique immédiat à la région. Si on en profite bien, ce poids géopolitique peut stimuler des projets monétaires autonomes et dynamiser encore plus l'intégration commerciale dans la région, avec ce bloc à l'épicentre de ces développements.

Cet organisme peut soutenir la complémentarité et la création de projets communs entre les Etats membres. Le Venezuela peut être une source de fournitures de fertilisants pour la puissant infrastructure de l'Argentine et du Brésil, tandis que le potentiel d'exploitation du lithium de la Bolivie et de l'Argentine pourrait générer la discussion de projets conjoints qui restructureraient les chaînes de valeur et démocratiseraient les bénéfices en technologies pour le développement régional.

Le renforcement de l’UNASUR en terme de pouvoir de négociation au niveau mondial est extrêmement important pour permettre une action conjointe et solide entre les Etats membres. La possibilité d'agir en tant que broc pourrait faire que la région puisse avoir plus d'influence dans des entités financières et des forums multilatéraux.

On pourrait y avoir recours pour agir face à la pression exercée par le Fonds Monétaire International (FMI) sur l’Argentine et face à la politique de « sanctions » illégales imposées par les États-Unis au Venezuela. L’UNASUR pourrait mener à bien une action conjointe des Etats membres en vue d'une collaboration mutuelle dans des moments critiques de leurs situations respectives.

Pour atteindre ses objectifs de stabilisation économique et de promotion de projets d'intégration régionale, il serait bon de profiter de l'influence du Brésil, dans des entités comme la Nouvelle Banque de Développement des BRICS et de fomenter des lignes de financement qui stimulent le développement des pays de la région.

L’UNASUR pourrait agir en tant que plate-forme pour améliorer les relations avec les puissances du monde multipolaire et participer à des débats sur de nouvelles initiatives dans le domaine de la sécurité et des structures financières indépendantes du dollar.

La remise en fonction effective de l’UNASUR destinée à ce qu’elle agisse en tant qu'entité unie est importante et pourrais apporter une avancée significative vers plus d’influence et d'action de la région sur la scène mondiale.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/30/nuestraamerica-la-urgencia-de-relanzar-unasur/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/amerique-latine-l-urgence-de-relancer-l-unasur.html