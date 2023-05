Amérique latine : La Journée internationale des travailleurs dans différents pays

La Havane, 1er mai (RHC) Les travailleurs d'Amérique latine se mobiliseront le 1er mai dans plusieurs pays de la région pour défendre les acquis du travail, leurs droits et pour commémorer la Journée internationale des travailleurs.

Les manifestations ont été convoquées par des syndicats et des secteurs syndicaux qui profitent de cette date pour revendiquer des droits et, dans certains cas, pour défendre le processus de changement entrepris par leurs dirigeants.

En Argentine, les organisations sociales et syndicales se rassembleront ce lundi dans la capitale, Buenos Aires, pour défendre les droits des travailleurs et rejeter la présence et l'ingérence du FMI dans le pays.

Des membres de groupes tels que l'Union de Travailleurs de l’Économie Populaire, le Mouvement Evita, le Courant Classiste Combatif (CCC), le Front Milagro Sala, Barrios de Pie et le Front Patrie Grande se rassembleront sur l'Avenue de Mayo et 9, d'où ils marcheront jusqu'à la Casa Rosada (siège de l’Exécutif).

Au Brésil, les principales centrales syndicales organiseront des manifestations dans les principales villes du pays pour exprimer leur soutien au président Lula da Silva.

À la veille des manifestations, Lula da Silva a annoncé une augmentation du salaire minimum et a indiqué qu'il transmettrait au Congrès un projet de loi visant à le réajuster en fonction du taux d'inflation annuel.

Les représentants de la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT) ont invité la population à participer à la manifestation nationale dans la ville de Sao Paulo, à laquelle pourrait assister le président Lula.

Le président bolivien, Luis Arce, conduira la grande marche dans la ville de La Paz, convoquée par la Central Obrera Boliviana (COB) pour commémorer la Journée internationale des travailleurs.

Luis Arce devrait faire quelques annonces en faveur de la classe ouvrière, en réponse aux demandes de la COB.

Le syndicat des travailleurs a indiqué que la mobilisation se déroulait dans les principales rues et avenues de la capitale bolivienne.

Au Chili, les syndicats de travailleurs ont appelé leurs adhérents à manifester pour exiger une réforme des impôts et des pensions et contre la précarisation du travail.

La mobilisation partira du siège de la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT) jusqu'au Centre Gabriela Mistral, où la manifestation nationale est prévue.

Parmi les revendications du mouvement syndical figurent une réforme fiscale pour une meilleure redistribution des richesses, des pensions décentes pour les retraités, davantage d'emplois et la mise en œuvre de la convention 190 contre la violence et le harcèlement au travail.

Malgré les revendications, les travailleurs ont obtenu des avancées importantes telles que la réduction progressive de la journée de travail de 45 à 40 heures sur cinq ans et l'augmentation du salaire minimum.

Sous le slogan de la sécurité, du travail et de la vie, les principales centrales syndicales et les syndicats équatoriens ont appelé à des mobilisations dans le pays.

Le Front uni des travailleurs (FUT) et d'autres organisations syndicales et sociales ont appelé à élever la voix pour exiger la démission du président Guillermo Lasso en raison de sa gestion inefficace des principaux problèmes qui touchent la majorité de la population.

Le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), les centrales syndicales et les organisations sociales ont appelé les travailleurs à participer à des manifestations dans la capitale du pays pour exprimer leur soutien au président Nicolás Maduro.

Les travailleurs se rassembleront à différents endroits de la ville de Caracas à partir de 10 heures, heure locale, et marcheront ensuite jusqu'au siège de la manifestation centrale.

Au Pérou, au Paraguay et en Uruguay, les organisations syndicales et les centres de travailleurs ont appelé à des manifestations pour commémorer la Journée internationale des travailleurs.

Des mobilisations et des événements pour commémorer cette date auront également lieu dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie.

(Source Telesur)

