Amérique latine : Lasso et Castillo, deux poids, deux mesures

Cet article montre les deux manières d'interpréter les événements qui se sont produits en Équateur et au Pérou et d'agir face à ceux-ci : la légalité reconnue à Lasso pour sa décision et la prison contre Pedro Castillo, pour la sienne, en plus de la position de l’OEA.

Le président de l'Équateur, Guillermo lasso, a dissous le Parlement pour arrêter la discussion sur le procès politique engagé contre lui pour avoir eu connaissance d'actes de corruption dans des contrats de transport de pétrole et ne pas avoir agi.

Le président, un ancien banquier qui représente les intérêts de l'oligarchie de Guayaquil, a invoqué une procédure intitulée « mort croisée », parce qu'elle permet de se détacher du pouvoir législatif, mais oblige à réaliser des élections générales dans un délai maximum de 90 jours.

Pendant ce laps de temps, Lasso gouvernera grâce a des décrets sous la supervision de la Cour Constitutionnelle. La légalité de la mesure est en contradiction avec l'absence d'arguments solides pour prouver l'existence de l'une des trois causes reconnues pour activer l'article 148 de la Constitution équatorienne : que l'Assemblée s’arroge des fonctions qui ne lui reviennent pas, qu’elle fasse obstruction au plan national de développement ou à cause d’une grave crise politique et de troubles internes.

La manœuvre de Lasso présente un parallélisme évident avec la tentative d du président, déposé du Pérou, Pedro Castillo, de dissoudre le Congrès, la veille d'un vote destiné à le destituer et à installer au pouvoir un groupe proche du grand capital comme cela a été fait effectivement. Bien que les actions de l'un et de l'autre aient été analogues, les réactions à l'intérieur du pays à l’étranger n’auraient pas pu être plus différentes.

L'instituteur de campagne a été trahi par les forces armées, emprisonné et rapidement diabolisé par les médias, les organismes internationaux et une multitude de Gouvernements. En revanche, l'homme politique millionnaire a reçu le soutien le soutien militaire, diplomatique et une couverture médiatique de lèche-culs.

Le contraste entre les communiqués émis par les ambassade des États-Unis à Lima et à Quito près chaque événement illustre le deux poids, deux mesures de l'Occident quand il parle de démocratie et de légalité. En ce qui concerne l'Organisation des Etats Américains (OEA), elle a montré à nouveau son mauvais fonctionnement, son absence d'autorité morale et la dérive néo colonial dans laquelle elle a finit par se noyer sous le secrétariat de Luis Almagro.

Jusque-là, l’OEA n'avait pas pris position sur la dissolution du Parlement, mais lundi 15, elle a déclaré que dans le procès politique contre Lasso, le principe devait être « le respect des mandats constitutionnels des présidents élus par le vote populaire, », une plaisanterie de la part de l'organisme qui a encouragé des coup d'état en Bolivie en 2019 et au Pérou en 2022.

Mais, au-delà de l'hypocrisie de ces acteurs, le fait est qu’aussi bien l'Équateur que le Pérou vivent une instabilité politique alarmante, favorisée par des conceptions institutionnelles ratées et que leur crise respectives, porte atteinte aux droits de leur société et à ses perspectives de développement.

En plus, un facteur de précarité revient dans les liens régionaux et fait obstacle à des processus d'intégration qui sont essentiels et auxquels il est impossible de renoncer pour le bien-être et la souveraineté de l'Amérique latine. Il faut souhaiter que le peuple équatorien et le peuple péruvien arrivent à se libérer des classes politiques éloignées des nécessités de la majorité afin que les deux nations des Andes puissent jouer le rôle qui leur revient dans la stimulation d'actions conjointes destinées à résoudre les problèmes communs de la région.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

