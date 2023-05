Amérique Latine: Le Venezuela et la Colombie signent une déclaration conjointe sur la sécurité

La Havane, 12 mai, (RHC)- Les ministres de la Défense du Venezuela et de la Colombie, Vladimir Padrino, et Ivan Velázquez, ont signé à Caracas une déclaration conjointe portant sur des domaines stratégiques de coopération en matière de sécurité.

À l'issue de la cérémonie de signature, le ministre colombien de la Défense a déclaré que lui et son homologue vénézuélien étaient très satisfaits de la réunion.

"Nous avons un avenir à construire et nous sommes en train de construire cet avenir", a-t-il assuré.

Nous avançons sûrement et fermement dans le renforcement de ces relations bilatérales, a-t-il déclaré, ajoutant que les commandants et les autorités des territoires continueront également à renforcer les communications et les actions.

Ivan Velázquez a annoncé la restitution par le Venezuela de trois navires détenus depuis 2020, ainsi que de trois fusils par la partie colombienne, ce qui, selon lui, témoigne de la bonne volonté des parties.

De son côté, Vladimir Padrino a souligné que le rôle de ces réunions est de "donner un élan" à la coopération et qu'il ne pouvait en être autrement car "elles ne pouvaient pas continuer avec cette ambivalence inutile" qui les a bloquées pendant plusieurs années et qu'elles reprennent aujourd'hui avec une grande conscience nationaliste et régionaliste et avec tout ce qui doit être fait à l’avenir.

Se référant à la question de la violence à la frontière, le ministre vénézuélien a déclaré que "celle-ci a été éradiquée dans les zones frontalières" et a souligné que les forces militaires et policières, des deux côtés, l'ont assumée avec beaucoup de responsabilité ce qui permet de construire l'avenir à l’horizon.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/322458-le-venezuela-et-la-colombie-signent-une-declaration-conjointe-sur-la-securite