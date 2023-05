Amérique Latine: Lula favorable à l'entrée du Venezuela dans le groupe BRICS

"Je suis partisan de l'intégration du Venezuela des Brics. Nous allons nous réunir rapidement et nous devons évaluer plusieurs demandes d'intégration", a déclaré le président brésilien.

Après huit ans, le président vénézuélien Nicolás Maduro revient au Brésil, a souligné le président Luiz Inácio Lula da Silva, à la fin de la réunion élargie entre les deux chefs d'État qui s'est déroulée à Brasilia (la capitale).

Lula a souligné les liens qui existaient entre le Brésil et le Venezuela avant l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro et que, sous le gouvernement du politicien d'extrême droite, les relations économiques et commerciales avec Caracas s’étaient effondrées.

« Je suis partisan l’entrée du Venezuela dans les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Nous allons nous réunir rapidement et nous devons évaluer plusieurs demandes d'intégration", a souligné Lula.

Le président brésilien s'est senti confiant dans le fait que les deux nations retrouveront leurs relations commerciales, renforceront leurs liens culturels, scientifiques et éducatifs, tout en renforçant la sécurité militaire sur la frontière.

Après cette réunion historique, les deux présidents ont donné une conférence de presse devant les médias brésiliens et étrangers au palais du Planalto.

Le président Maduro, qui effectue une visite d'État dans le cadre du sommet des dirigeants sud-américains qui se tiendra le 30 mai à Brasilia, a déclaré qu'une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre le Venezuela et le Brésil.

Il a rappelé qu’on a a été appliqué un modèle extrémiste au Venezuela selon l'idéologie de droite et qu'il est toujours appliqué. Depuis le Brésil, toutes les portes et les fenêtres se sont fermées et on a tenté de l'envahir en reconnaissant un Gouvernement inexistant, a-t-il ajouté.

« Que plus personne ne ferme plus jamais les portes entre le Brésil et le Venezuela, » a déclaré le président Maduro. Il a également confirmé que son pays est prêt à recevoir les investissements et les affaires des entrepreneurs brésiliens.

Il a également souligné que si le Venezuela a l'intention de faire partie de cette entité, c ‘est qu’il veut participer à la construction des nouvelles politiques économiques internationales.

Le chef de l'État vénézuélien a noté que « la nouvelle géopolitique est caractérisée par deux éléments : l'unité de notre Amérique dans la diversité et le rôle des Brics, qui se profile comme le grand attrait des pays qui veulent la coopération ».

« Pendant des siècles des siècles, nous, les peuples d'Amérique du Sud, on nous niés, c'est pourquoi nous travaillons à la construction d'une nouvelle géopolitique mondiale où prévaut l’union de l'Amérique latine comme un seul, » a déclaré le président vénézuélien.

Auparavant, les présidents ont dirigé une réunion de haut niveau au palais du Planalto dans le cadre d'un vaste programme de coopération. Les axes centraux de ce périple sont de sceller des alliances dans les domaines de la science et de la technologie, de l'agriculture, des transports, de l'énergie, de l'aquaculture et de la pêche, de l’éco-socialisme, du tourisme et de la culture.

En ce sens, la rencontre élargie vise à renforcer la profonde amitié et l'engagement à continuer à travailler ensemble de manière dynamique pour promouvoir et élever au plus haut niveau la coopération stratégique en faveur des deux peuples.

Ont participé à cette rencontre du côté du Venezuela : la vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez ; le ministre du Pétrole, Pedro Tellechea ; le ministre de l'Agriculture et les Terres, Wilmar Castro Soteldo ; la ministre de la Science et la Technologie, Gabriela Jiménez ; le chef du bureau de la présidence, Jorge Márquez ; le chancelier vénézuélien, Yván Gil ; et le ministre de l’écosocialisme, Josué Lorca, qui ont aussi passé en revue la carte de coopération entre le Venezuela et le Brésil.

Du côté brésilien, y ont participé : le vice-président Geraldo Alckmin ; les ministres des Affaires étrangères, Mauro Vieira ; des Finances, Fernando Haddad ; de l'Agriculture et de l'Élevage, Carlos Fávaro ; des Mines et de l'Énergie, Alexandre Silveira ; de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Luciana Santos et la ministre de l'environnement et du changement climatique, Marina Silva.

Le Venezuela et le Brésil ont réaffirmé leur volonté d'avancer dans un programme de travail au profit des deux peuples, qui a débuté le 1er janvier dernier après le rétablissement des relations diplomatiques après l'investituredu président Lula da Silva.

Coopération agroalimentaire

Dans le cadre de la rencontre entre les deux chefs d'État au Brésil, le ministre vénézuélien de l'agriculture productive et des terres a eu une réunion avec son homologue Fávaro.

Selon une note de la presse présidentielle, Castro Soteldo a qualifié de "extraordinaire" la journée passée avec l'équipe de travail du ministre Fávaro.

« Nous sommes d'accord sur les stratégies de coopération conjointe et après cette première rencontre, nous continuerons à travailler sur les protocoles pour consolider un protocole d'accord large qui permettra aux pays de développer et de développer leurs systèmes agroalimentaires, » a déclaré Castro Soteldo.

À son tour, le ministre brésilien a souligné l'initiative conjointe visant à rétablir les liens de coopération et a déclaré qu'ils ont « la plus grande entreprise publique de recherche agricole tropicale au monde ».

« Elle est à votre disposition avec ses 43 centres de recherche avec tous les contrôles et tous les chercheurs sont à la disposition des protocoles de transfert de connaissances, de technologies pour que le Venezuela se renforce comme l'un des grands producteurs d'aliments au monde pour sa population, » a-t-il déclaré.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/brasil-venezuela-historica-reunion--20230529-0020.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/amerique-latine-lula-favorable-a-l-entree-du-venezuela-dans-le-groupe-brics.html