Colombie : 13 clés pour comprendre le Plan National de Développement de Gustavo Pétro

Le président Gustavo Pétro a signé vendredi le Plan National de Développement Colombie Puissance Mondiale de la Vie qui guidera son gouvernement pendant les trois prochaines années et de mois qui lui reste. Demande. Ici, nous donnant 13 clés pour comprendre la feuille de route qui conduira Pétro.

Avec la participation de plus de 2 50 000 colombiens au dialogue régionaux, contraignant, le Gouvernement du Changement a construit le plan national de développement le plus démocratique de l'histoire du pays.

2. Dans un exercice d’écoute sans précédent, le Gouvernement du Changement a écouté les voix de toutes les régions qui ont remis plus de 89 000 proposition destinée à inspirer le Plan National de Développement Colombie Puissance Mondiale de la Vie.

3. Avec ce plan, se projette la Route du Changement grâce à 5 grandes transformations: A. Organisation du territoire autour de l’eau. B. Sécurité humaine. Justice sociale. C. Droits de l'homme à l'alimentation. D. Transformation de la production, internationalisation et actions climatiques. E. Convergence régional.

4. Le Plan National de Développement est destiné à assoir les bases pour que le pays devienne un dirigeant de la protection de la vie. La Colombie se propose comme un exemple mondial de lutte pour la vie, pour l'humanité et pour la nature.

5. Grâce au Plan National de Développement, débute la construction d'un nouveau contrat social qui favorise le dépassement des injustices et des exclusions historiques au niveau économique, social et environnemental.

6. Le Plan National de Développement est destiné à la non répétition du conflit, à changer nos relations avec l'environnement et à une transformation de la production soutenue par la connaissance et en harmonie avec la nature.

7. Avec l'approbation du président Pétro à ce plan, les propositions et les rêves des Colombiens se matérialisent dans une loi.

8. C'est le début du changement qui rendra possible une vie digne, le dépassement de la violence, la justice sociale et climatique avec une grande paix qui donnera à toute la société colombienne une seconde opportunité sur la terre.

9. Grâce à ce plan, on défendra l'Amazonie, la biodiversité pacifique, la Sierra Nevada de Santa Marta y Chiribiquete, entre autres, en tant qu'actif appartenant à l’humanité.

10. Le Plan National de Développement national prévoit la construction de 88 000 kilomètres de routes tertiaires.

11. Ce plan prévoit d'augmenter de 56,3 % la participation des exportations de biens non miniers énergétiques.

12. La création des Conseils Territoriaux de l'Eau permettront à la Colombie d'être une puissance nationale de la vie en renforçant les territoires fonctionnels en pour s’ adapter au changement climatique et à la gestion du risque.

13. Avec ce plan, on construira et on adaptera la Politique Publique du Travail Digne et Décent avec un point de vue différentiel qui aura comme dimensions :

La promotion de l'emploi et des revenus dignes.

L’extension de la protection sociale.

La garantie des droits fondamentaux du travail.

L'exercice du dialogue social et du tripartisme.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/22/colombia-13-claves-para-entender-el-plan-nacional-de-desarrollo-firmado-por-gustavo-petro-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/colombie-13-cles-pour-comprendre-le-plan-national-de-developpement-de-gustavo-petro.html