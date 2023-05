cuba: Election des gouverneurs le 28 mai

La Havane, 15 mai (RHC) La présidente du Conseil National Electoral de Cuba (CEN), Alina Balseiro, a déclaré lundi que l'organisme d'Etat est en train de préparer les conditions pour épreuve dynamique avant les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, prévues pour le 28 mai.

Lors d'une conférence de presse, la fonctionnaire a indiqué que le dimanche 21, l'exercice sera réalisé dans tout le pays afin de tester les garanties nécessaires pour le vote.

Elle a ajouté qu'au cours du test, on simulera en outre le scrutin, le dépouillement, le comptage et la validation des résultats, pour lesquels on utilisera le système informatique conçu à cet effet par l'Université des Sciences Informatiques.

"Le CEN, conformément à sa mission, organise, dirige et supervise le développement de ce processus, pour lequel il a approuvé le chronogramme, le calendrier d'information et d'autres documents qui le régissent", a déclaré Balseiro.

Dans ce sens, des actions ont été menées à bien dont la mise à jour du système informatique qui sert de soutien à l'exercice électoral, la formation des autorités municipales et provinciales, ainsi que des députés nommés pour présider conjointement avec eux, les actes de vote dans chaque territoire.

Les assemblées municipales du pouvoir populaire de la nation caribéenne, à l'exception de la municipalité spéciale de l’Île de la Jeunesse, deviendront des bureaux de vote à la date convenue, et les délégués de ces organes seront chargés d'élire au scrutin libre, égal, direct et secret.

Elle a ajouté qu'il appartient au président de la République de proposer les personnes qui occuperont les postes de gouverneurs et de vice-gouverneurs, et que si l'un des candidats ou les deux ne sont pas élus, la CEN en informera le président afin qu'il présente une autre proposition.

"La nouvelle élection aura lieu dans un délai de 10 jours", a déclaré M. Balseiro.

L'organe électoral travaille actuellement à l’impression des bulletins de vote, ainsi que des biographies et des photos des candidats, qui doivent être connus par les délégués de base au moins 72 heures avant l’élection.

"Les actes de vote requièrent la présence de plus de la moitié des délégués qui composent l'assemblée municipale du pouvoir populaire, sans tenir compte des éventuelles vacances", a déclaré la présidente du CNL.

Elle a ajouté que si ce nombre n'est pas atteint, le corps électoral municipal fixera une nouvelle date de réunion dans les sept jours suivants.

"Les conseils électoraux provinciaux sont chargés de procéder au décompte final des voix des délégués dans chacune de leurs municipalités, et de valider et déclarer élus gouverneur et vice-gouverneur provinciaux ceux qui atteignent plus de la moitié des suffrages valides exprimés", a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté qu'une fois le scrutin dépouillé et validés, le Conseil électoral provincial annoncera les résultats aux délégués des assemblées municipales et à l'organisme national, tandis que ce dernier en informera le président de la République, le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et la population.

(Source : Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/322741-les-elections-des-gouverneurs-se-tiendront-le-28-mai-a-cuba