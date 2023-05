Cuba: La liberté religieuse est garantie par la Constitution

La Havane, 15 mai (RHC) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a dénoncé aujourd'hui le fait que le nouveau Rapport international sur la liberté religieuse 2022 des États-Unis vise à discréditer son pays.

"La liberté religieuse est reconnue, respectée et garantie à Cuba. Les déclarations calomnieuses contenues dans le récent rapport du Département d'État cherchent à discréditer notre pays, dans le but de justifier les mesures de blocus inhumaines des États-Unis qui violent les droits de l'homme de notre peuple", a déclaré le ministre des Affaires étrangères sur Twitter.

En décembre dernier, à la suite de l'inscription de l'île sur la liste de Washington des pays qui violeraient la liberté religieuse, les communautés de la nation caribéenne ont ratifié leurs droits.

La responsable du bureau des affaires religieuses du comité central du parti communiste, Caridad Diego, a déclaré sur le réseau social que les institutions religieuses de l'île avaient le droit de pratiquer leurs croyances, conformément à la loi et dans le respect de chacun.

Elle a ajouté que les croyants et les non-croyants participent au développement de la société en tant que membres du peuple auquel ils appartiennent, et a assuré que de nombreuses activités ont été et seront organisées par ce secteur dans le cadre de la liberté religieuse garantie par la Constitution.

(Source Prensa Latina)

