Cuba : Quand ils ne peuvent pas vaincre, ils assassinent

Celui qui revoit l'histoire pourra prouver que les Yankees emploient l’assassinat comme méthode quand ils ne peuvent vaincre ceux qui refusent de se mettre à genoux. Les exemples sont nombreux et Cuba en accumule une bonne partie parce que face à leur impuissance à empêcher le triomphe de la Révolution de 1959, ils ont organisé plus de 300 plans pour assassiner Fidel Castro, selon des documents secrets et des déclarations de personnes impliquées.

Un long mémorandum établi par le directeur de la CIA, daté du 11 décembre 1959 et signé par J. C. King, chef de la division de la CIA pour l'hémisphère occidental dans lequel il analyse la situation cubaine dans les 11 premiers mois, propose un groupe d'actions pour atteindre l'objectif souhaité par les États-Unis :

« le renversement de Castro en un an et son remplacement par une junte qui soit du goût des États-Unis, et qui convoquera des élections six mois après son arrivée au pouvoir. »

La dernière proposition envisage sans le moindre respect des droits de l'homme :

« On doit apporter une attention particulière à l'élimination de Fidel Castro. Aucun des proches de Fidel, comme par exemple, son frère Raúl et son camarade Che Guevara, n’a le même charisme sur les masses. Beaucoup de personnes bien informées considèrent que la disparition de Fidel accélèrerait grandement la chute du gouvernement actuel. »

Le 23 mars 1967, le directeur de la CIA,Richard Helms, a demandé à l'inspecteur général J. S. Earman, de faire un rapport sur les conspirations pour commettre l'assassinat de Fidel Castro à partir d'un ordre du président Lyndon, B. Johnson après que le 7 mars, le Washington Post ait publié un article sur ce sujet écrit par Jack Nicholson, dans la colonne du journaliste Drew Pierson, dans lequel il dénonçait un plan de la CIA en 1963 pour assassiner Fidel Castro de Cuba.

Ce volumineux rapport de l'inspecteur général de 1967 sur les plans de la CIA pour assassiner Fidel Castro a été considéré comme le document le plus important réalisé par la CIA. Déclassifié en 1994, il montre les relations de la CIA avec la mafia Italo–nord-américaine pour exécuter certains de ces plans avec la promesse que ses membres seraient à nouveau les patrons des casinos de jeux, de la prostitution et des drogues à Cuba.

En 1975, a été créée au Congrès des États-Unis, le comité Selecto pour étudier les opérations gouvernementales concernant les activités de renseignements (comité Church), sous le titre : « Conspirations pour commettre des assassinats qui impliquent des dirigeants étrangers. »

Le comité Church a révélé le rôle de la CIA dans les plans destinés à assassiner Fidel Castro et la presse a divulgué l'histoire des conspirations de la CIA avec la mafia pour commettre des assassinats, quelque chose qu’ils n'ont pas pu nier, et une preuve que quand les États-Unis ne peuvent atteindre l'objectif de mettre à genoux les dirigeants d'autres pays ou des dirigeants de leur propre pays, l'assassinat est la meilleure solution. Martin Luther King en est un exemple.

Et également l'assassinat de John F. Kennedy lié à la CIA, à la mafia et à des membres de la communauté cubaine, d'où l’opposition a déclassifier tout le matériel disponible dans cette enquête.

Des documents secrets montrent également la participation de Clare Timberlake, ambassadeur yankee au Congo belge, dans l'assassinat de Patrice Lumumba, un dirigeant de ce pays.

Il a été finalement reconnu que le coup d'Etat militaire au Chili contre Salvador Allende, tant de fois nié, avait été conçu au quartier général de la CIA avec le soutien du département d’État.

Les exemples sont vraiment multiples et la plus récente tentative d'assassinat est survenue dans la nuit du 3 mai 2023 à Moscou quand 2 drôle lancés par l'Ukraine ont touché des installations du Kremlin où se trouve la résidence officielle du président Vladimir Poutine. La participation des États-Unis est évidente parce que c'est le pays qui dirige la guerre contre la Russie est fournit Kiev en armement.

Évidemment, la négation de la CIA est habituelle sous le vieux principe établi dans la charte de l'agence pour toutes ses opérations : la négation plausible.

L'Ukraine dispose de drones propres (UJ-22 de Ukrjet) qui peuvent atteindre des cibles à 800 km de distance et entre la frontière ukrainienne et le Kremlin, il y a environ 450 km à vol d’oiseau.

En février dernier, un drone eu J–22 est tombé à 10 km au sud de Moscou et au début de 2023, l'entreprise ukrainienne d’Etat Ukroboronprom a révélé la production du premier modèle d'un drone avec une portée de 1000 km.

Face à temps de preuves et à tant de précédents historiques, Kiev et Washington ont rapidement nié toute implication dans la tentative d'assassinat du dirigeant russe et déploient leur arsenal médiatique toujours prêt à modifier la vérité, quelque chose que pendant des années ils ont fait avec les plans pour assassiner Fidel Castro, sans le moindre atome d’humanité.

José Marti ne s'était pas trompé quand il disait : « J'ai vécu dans le monstre et je connais ses entrailles. »

