equateur: Guillermo Lasso, 10 ans de campagne et 2 ans de gouvernement

Le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, arrive aujourd'hui au deuxième anniversaire de son accession au gouvernement, un poste qu'il a recherché pendant 10 ans et il se prépare déjà à faire ses valises au milieu de critiques pour abandon social.

Son décret de mort croisée, qui a dissous le parlement et anticipé les élections générales, a été une action désespérée face à sa destitution probable à la suite d'un procès politique pour détournement de fonds, affirment les analystes.

De cette façon, le banquier a mis fin au mandat qu'il a recherché lors de trois élections, un poste dont il a rêvé pendant 10 ans et qui, selon les Équatoriens, lui est resté grand.

Il avait promis de réparer le pays en 100 jours et c'est de pire en pire, a déclaré à cette agence un commerçant du nord de Quito pour qui la seule réussite de l'actuel chef de l'État a été la campagne de vaccination contre le COVID-19.

La grève nationale organisée en 2022 par le mouvement indigène contre les mesures néolibérales et les promesses non tenues faites à ce groupe montrent que le Gouvernement a accordé ces dernières années peu de priorité aux problèmes des secteurs les plus humbles.

Ces sortes de Gouvernements patronaux n'ont pas les solutions nécessaires pour le bien-être et le développement des peuples, a déclaré à Prensa Latina l'historien équatorien Juan Paz y Miño.

Des enquêtes récentes indiquent un rejet populaire du président de plus de 80 %, en grande partie en raison de la négligence sociale et de l'augmentation de l’insécurité.

L'Équateur est aujourd'hui l'un des pays les plus violents d'Amérique latine et a fini 2022 avec un taux de 25 homicides pour 100 000 habitants, un chiffre que le président ne mentionnera sûrement pas mercredi lors de son rapport à la nation.

Des assassinats en plein jour dans les espaces publics, des attaques de maisons ou d’entreprises avec des explosifs, des centres commerciaux pris d’assaut, des massacres dans les prisons, des attentats contre des policiers et des sièges de police, des extorsions et des enlèvements sont l'héritage laissé par le Gouvernement de la Rencontre, comme il l’a lui-même appelé.

Même si Lasso reconnaît qu'il s'agit d'un problème grave, ses tentatives pour freiner la criminalité et le crime organisé avec au moins 10 états d'exception ont été vaines.

La perception des Équatoriens est que l'insécurité est un problème que le Gouvernement n'a pas réussi à contenir et c'est sa responsabilité.

L'une des actions du Gouvernement face à la vague de violence a été d'autoriser le port d'armes, une mesure qui a suscité la controverse avec la plupart des voix contre.

L'absence d'actions efficaces contre la violence croissante et les problèmes économiques de la plupart des Équatoriens a fait sombrer Lasso, qui, au bout de 2 ans de mandat, ne restera plus que six mois au pouvoir.

Les analystes et les organisations sociales préviennent que pendant cette période, le néolibéralisme va être renforcé avec les décrets-lois annoncés.

C'est pourquoi le regard est maintenant tourné vers son remplaçant qui devra réparer la nation face au désastre social laissé comme héritage par le banquier.

Françoise Lopez

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/05/24/guillermo-lasso-una-decada-en-campana-y-apenas-dos-anos-de-gobierno-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/equateur-guillermo-lasso-10-ans-de-campagne-et-2-ans-de-gouvernement.html