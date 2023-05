Équateur: Le CNE fixe une date provisoire pour les élections anticipées

Le Conseil national électoral de l'Équateur (CNE) a annoncé jeudi que la date provisoire pour la tenue des élections générales anticipées sera le 20 août prochain après que le président Guillermo Lasso ait dissous l'Assemblée nationale, qui allait votera destitution.

La présidente du CNE, Diana Atamaint, a annoncé la date conformément à la mise en œuvre du mécanisme de "mort croisée" par le président équatorien.

Cependant, elle a souligné que les dates officielles des élections doivent être approuvées par l'assemblée plénière du CNE qui a jusqu'au 24 pour faire connaître le calendrier définitif.

Dans le même temps, Atamaint a noté qu'en cas de deuxième tour éventuel, celui-ci ne devrait pas attendre longtemps, elle a donc estimé qu'il aurait lieu en octobre prochain.

Et elle a indiqué que pour ces élections, le registre électoral des élections de sections sera utilisé, et assuré que les étapes fixées pour un processus électoral et pré-électoral ne seront pas violées.

De même, elle a précisé que la campagne électorale devrait durer quinze jours et rappelé que d'autres processus pourraient coïncider avec ces élections comme la consultation du Chocó Andino et la consultation nationale de Yasuní.

Conformément aux récentes réformes du Code de la démocratie, le CNE deviendrait la plus haute autorité du pays lors de la convocation des élections.

De même, la norme stipule qu'aucune autre autorité ne « ne pourra intervenir directement ou indirectement dans le déroulement des processus électoraux ou dans le fonctionnement de ses organes électoraux ».

À partir de là, la Cour constitutionnelle aurait des limites pour rendre la décision sur le décret de mort croisée auquel Lasso a fait appel après avoir comparu devant le Parlement pour faire se défendre de l'accusation de détournement d’argent présumé.

