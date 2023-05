Honduras: Un programme en faveur des plus pauvres

Par María Josefina Arce

Un an s'est écoulé depuis le début de l'application d'une initiative du gouvernement de la présidente Xiomara Castro visant à soutenir les personnes les plus vulnérables du Honduras et à leur donner la possibilité d'améliorer leurs conditions de vie, face à la négligence des administrations néolibérales.

Lorsqu'elle a pris ses fonctions en janvier 2022, Xiomara Castro a trouvé un pays où 75 % de la population vivait dans la pauvreté, dont 50 % dans la pauvreté absolue. L'analphabétisme touche également 12 % des Honduriens, surtout dans les zones rurales.

Ce constat a conduit à la création de Red Solidaria (Réseau Solidaire), qui est essentiellement un programme de soins, de prévention et de soutien aux familles vivant dans la pauvreté, afin de les aider à sortir de cette situation.

Ce programme s'inscrit dans la continuité de la stratégie mise en œuvre par l'ancien président Manuel Zelaya avant le coup d'État de 2009. À l'époque, plus d'un millier de villages s'en bénéficiaient, mais 12 années de gouvernements néolibéraux ont rendu nécessaire l'augmentation du nombre de communautés touchées par Red Solidaria.

Aujourd'hui, il y a plus de deux mille villages dans lesquels cet effort de l'exécutif actuel est présent et qui implique les différentes institutions de la nation centraméricaine.

Le projet est vaste, il va de l'amélioration des logements à la construction d'écoles, en passant par la prise en charge des femmes enceintes et la lutte contre la malnutrition des enfants de moins de cinq ans.

Cette dernière est un problème majeur au Honduras. Selon les statistiques, un enfant sur quatre est victime de malnutrition. C'est pourquoi l'initiative gouvernementale prévoit une évaluation intégrale des enfants afin de leur apporter l'attention nécessaire.

Red Solidaria offre également de multiples opportunités aux secteurs les plus pauvres de la société. Elle cherche à former les membres de ces communautés à la création de micro et petites entreprises qui leur permettront d'augmenter leurs revenus familiaux.

Les autorités accorderont également des bourses à des étudiants d'excellence académique afin qu'ils puissent poursuivre leurs études et avoir d'autres perspectives d’avenir.

Mais pour le gouvernement actuel, chaque citoyen est important, c'est pourquoi l'alphabétisation des adultes qui n'ont jamais reçu d'éducation a été entreprise. La nation centraméricaine bénéficie pour cela du soutien de Cuba et de la mise en œuvre de la méthode "Yo sí puedo" (Oui, je peux).

Lorsqu'elle est devenue présidente du Honduras, Xiomara Castro a trouvé de nombreux problèmes et dettes auprès de la population dans tous les domaines. En un an, le gouvernement a connu des succès et des avancées, mais il est conscient du long chemin à parcourir, après 12 ans d'un modèle néolibéral qui a plongé le pays dans la pauvreté.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/321739-un-programme-en-faveur-des-plus-pauvres