Ingérence : L'argent volé par les États-Unis

Vous êtes vous demandé ce qui se serait passé si un Gouvernement d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique ou d’Europe avait pris le contrôle d'une entreprise étasunienne stationnée sur son territoire pour la remettre sur un plateau d'argent à une personne qui n’est pas d'accord avec la politique de Washington ? Le plus probable, c'est que les États-Unis lui aurait été imposé d’énormes sanctions économiques ou aurait lansé contre lui une agression militaire.

La dernière action de piraterie économique des États-Unis a été de décider grâce à la licence générale numéro 42 du département du Trésor de ne pas bloquer le décret du juge du district de Delaware, Léonard Stark, pour saisir et remettre la compagnie pétrolière CITGO Petroleum, filiale de PDVSA, à un groupe d’opposants de droite dirigé par l'ancien député Juan Guaidó.

Loin de toute loi internationale, la licence du juge Stark autorise l'ancien parlement de droite de la période 2016-2021 (qui s'est achevée l'an dernier après la victoire d'une majorité chaviste aux élections législatives) à effectuer des "transactions en relation avec toute dette du Gouvernement du Venezuela, de PDVSA ou de toute entité dans laquelle l'entreprise publique possède une participation de 50 % ou plus ».

La justification du département du Trésor est que la mesure contre CITGO a été prise pour accorder une compensation à la compagnie canadienne Crystallex parce qu’en 2011, sous le Gouvernement d’Hugo Chávez, ses droits d'exploitation d'une mine d'or au Venezuela ont été révoqués.

En 2018, le juge Leonard Stark à statué en faveur de l'entreprise canadienne et autorisé la vente de CITGO mais le moment critique est arrivé en 2019, quand Guaidó, avec le soutien total des États-Unis, a assumé la gestion de CITGO et d'autres actifs à l’étranger. Cette même année, le Gouvernement de Maduro a tenté de récupérer le contrôle de la compagnie et amener les affaires devant la course de Delaware mais la « justice » des États-Unis, a soutenu le fantoche Guaidó.

Actuellement, CITGO se consacre à raffiner, commercialiser et transporter des combustibles et des produits industriels à base de pétrole.

La compagnie possède, en plus, 3 raffineries de brut hautement complexes dans les états de Louisiane, de l'Illinois et du Texas avec une capacité de production respectivement de 425 000,167 000 et 157 000 barils par jour.

Dans une allocution publique, le président Nicolas Maduro a qualifié cette action de « vol éhonté d'une entreprise estimée à plus de 8 000 000 000 de dollars et à environ 10 000 pompes à essence aux États-Unis. C'est le vol éhonté d'une entreprise qui génère plus de 1000 000 000 de dollars parents. Le Gouvernement des États-Unis prend cette décision condamnable contre le peuple et la souveraineté du Venezuela. »

En alliance étroite avec Washington, et dans la ferme intention d'essayer de renverser la Révolution Bolivarienne, l'Angleterre a gelé au Venezuela l'équivalent de 30 000 000 000 de dollars en or dans sa banque.

Depuis plusieurs décennies, il y a des vols de capitaux déposés par différents pays dans des banques des États-Unis et d’Europe. Par exemple, en 1979, après le triomphe de la révolution iranienne, les actifs du pays ont été bloqués par Washington qui a gelés quelques 30 000 000 000 de dollars en actifs.

En violation de toutes les lois internationales, un tribunal de New York a ordonné que les actifs iraniens soient utilisés pour indemniser les victimes du 11 septembre 2001 bien que la République Islamique n'ait pas été impliquée dans les attaques terroristes.

Après l'invasion et l'occupation de l'Irak, en 2004, les États-Unis ont destiné 15 000 000 000 de dollars de Téhéran à la soi-disant reconstruction du pays, alors que des milliers de millions de dollars de réserves du pays avaient disparu des caves de Bagdad.

La même chose est arrivée avec les 7 000 000 000 de dollars de la banque centrale d'Afghanistan placés dans des institutions financières des États-Unis. La Maison-Blanche, en février 2022, a ordonné de disposer de ces fonds pour « aider » les victimes du 11 septembre.

En Libye, après l'invasion de l'OTAN, 13 000 000 000 de dollars ont été gelés dans une banque belge, 2 000 000 000 dans des institutions financières italiennes, 12 500 000 000 dans des institutions britanniques et 30 000 000 000 dans celles des États-Unis, et tout a disparu.

À Cuba, on a bloqué depuis 1963 environ 1 000 000 000 de dollars qui ont été remis à des membres de la mafia cubano-américaine de Miami grâce à des jugements frauduleux.

Récemment, Washington s'est rendu à l'assemblée générale de l'ONU pour chercher le soutien international dont il a besoin pour conserver 300 000 000 000 de dollars que la Russie possède dans des banques étasuniennes et qui ont été gelés depuis que Moscou a engagé l'opération militaire spéciale en Ukraine pour démilitariser et dénazifier le pays.

Cela représente presque la moitié des réserves internationales de la Russie et a été consacré par les pays occidentaux pendant des années au paiement des importations de gaz russe.

Le vol de CITGO met à nouveau en évidence le fait qu'aucun pays ne peut être tranquille s’il dépose des capitaux dans des banques des États-Unis ou fait des investissements dans cet empire décadent mais encore dangereux.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/05/14/los-robos-financieros-de-estados-unidos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/ingerence-l-argent-vole-par-les-etats-unis.html