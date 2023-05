Mexique: AMLO appelle Washington à revenir à la politique de bon voisinage

La Havane, 2 mai, (RHC)- Le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a déclaré lundi qu'il était très difficile pour les États-Unis de "sortir de la crise s'ils ne changent pas leurs politiques obsolètes ».

"Ils doivent revenir à ce qui était autrefois la politique de bon voisinage du président Roosevelt, ils en ont des exemples. Revenir à la politique de l'Alliance pour le progrès du président Kennedy, du respect des peuples, de la souveraineté des peuples", a déclaré le dirigeant mexicain lors d'une conférence de presse.

"Mais ils continuent avec la politique qui a été définie au début du XIXe siècle, la politique de Monroe, lorsque le président Monroe a demandé à l'ancien président Jefferson une recommandation et lui a dit comment mener la politique étrangère des États-Unis, et Jefferson a recommandé que 'nous ne devrions pas nous impliquer dans des affaires qui ont à voir avec les pays européens, mais nous devrions veiller à ce qu'aucun pays européen n'intervienne en Amérique. L'Amérique pour les Américains", a-t-il déclaré.

"Et à partir de ce moment-là, ils ont envahi des pays, sont entrés et sortis, ont mis en place et retiré des présidents à leur guise, et cette manie leur est restée", a-t-il ajouté.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/321363-amlo-appelle-washington-a-revenir-a-la-politique-de-bon-voisinage