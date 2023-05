Mexique: AMLO dénonce une campagne de diffamation des États-Unis

Le président mexicain dénonce le fait qu'aux États-Unis, ils utilisent le Mexique et les drogues, dans ce cas, le fentanyl, pour tirer des avantages politiques en vue des élections présidentielles.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a critiqué les nouvelles agressions nord-américaines. Il a dénoncé le fait que le Mexique est utilisé aux États-Unis comme bouc émissaire, d'abord avec la question de l'immigration et maintenant avec le problème du fentanyl, pour tirer des avantages, dit-il, à 18 mois de l'élection présidentielle.

Le président de gauche a qualifié Washington d'hypocrite dans sa lutte contre le fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus toxique que l'héroïne et 100 fois plus fort que la morphine.

López Obrador a également désapprouvé le récit xénophobe et les politiques anti-immigration de Washington. Il adit qu’il était regrettable que les Etasuniens pensent que ce sont les migrants latinos qui font le trafic de fentanyl aux États-Unis.

Les dénonciations de López Obrador viennent après que le dirigeant progressiste ait accusé, à maintes reprises, la Maison Blanche d'ingérence dans les affaires intérieures du Mexique et de soutien financier des ONG d’opposition.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos.

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/05/mexico-amlo-denuncia-campana-difamatoria-de-eeuu-video/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/mexique-amlo-denonce-une-campagne-de-diffamation-des-etats-unis.html