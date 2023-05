Mexique : AMLO menace les États-Unis d'une « protestation diplomatique », parce qu'ils financent des O.N.G.

Le président mexicain a déclaré que la remise de ressources à des organisations non gouvernemental, « violent, notre souveraineté, c'est de l'interventionnisme. »

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a fait savoir qu'il ferait une « protestation diplomatique » contre les États-Unis, parce qu'ils ont augmenté leur financement à des organisations non gouvernementales (ONG) qui, à son avis, seraient opposées au Gouvernement qu’il dirige.

« Comment le Gouvernement des Etats-Unis peut-il donner de l'argent à une organisation qui s'oppose ouvertement à un Gouvernement légal et légitime ? » s'est demandé le président lors de sa conférence de presse au palais national, à propos du financement de México Evalúa qui se consacre à l'analyse de la politique publique dans le domaine de la sécurité, de l'éducation et des dépenses publiques.

Et il a critiqué le fait que le Gouvernement de Joe Biden cherche aussi augmenter le financement d’Articulo 19, une organisation qui promet la liberté d’expression.

Selon une enquête du groupe Milenio, l'agence international pour le développement des États-Unis (USAID), augmentera son apport financier à des organisations non gouvernementales au Mexique.

Les fonds passeront de 4 000 000 à 5 000 000 de dollars pour soutenir la société civile, de 7 000 000 à 10 000 000 de dollars dans le domaine des droits de l'homme, alors que le programme général d'État de droit passera de 56 000 000 à 60 000 000 de dollars.

Après la Colombie, le Mexique sera le pays d'Amérique latine qui recevra le plus de ressources du département d'État et de l'agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

De plus, l'agence conservera pendant les 2 prochaines années des programmes de formation et d'assistance technique pour qu'ils puissent capter plus de ressources des fondations étrangères.

Quelles organisations les États-Unis soutiennent-t-ils ?

México Evalúa est une organisation centrée sur l'évaluation et le contrôle de l'action du Gouvernement pour élever la qualité de ses résultats.

Artículo 19 se définit comme une organisation indépendante et liée à aucun parti pour le Mexique et l'Amérique centrale qui promeut et défend les avancées progressives de la liberté d'expression et de l'accès à l'information de toutes les personnes.

