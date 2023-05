Mexique: AMLO présente sa déclaration de patrimoine et révèle son salaire de président

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a présenté sa déclaration de patrimoine pour 2022, dans laquelle il a rapporté un revenu total d'un peu plus de 1 7 00 000 pesos (environ 97,7 200 dollars), rapporte le journal El Universal.

Dans le système DeclaraNet du secrétariat de la fonction publique, López Obrador a indiqué que l'année dernière, il a perçu un total de 1 697 081 pesos (près de 96 100 dollars) en salaire en tant que président, ce qui représente une augmentation de 68 364 pesos (environ 3 870 dollars) par rapport à 2021.

En outre, dans sa dernière déclaration, le chef de l'État a indiqué avoir reçu 19 310 pesos (environ 1 100 dollars) de la pension pour personnes âgées, un programme gouvernemental de soutien aux personnes de plus de 65 ans qui ne reçoivent pas de pension ou de retraite. En additionnant le salaire et la rémunération du programme social, le revenu total en 2022 du président mexicain était de 1 716 391 pesos.

Le président le plus pauvre ?

La déclaration n'inclut toutefois pas les revenus provenant des ventes de l'un de ses livres qui, selon les mots du président lui-même, pourraient s'élever à 3 000 000 de pesos (près de 170 000 dollars), note la presse locale.

D'autre part, le président a déclaré qu'il ne possédait ni véhicule ni biens meubles et immobiliers, et qu'il n'avait pas non plus obtenu de revenus financiers (gains sur investissements). Néanmoins, il a déclaré avoir deux comptes bancaires de paie, un compte d'épargne et un autre compte chez l'administrateur de fonds pour la retraite Pensionissste du Mexique. En ce qui concerne son domicile actuel, López Obrador a indiqué qu'il vivait sur la Place de la Constitution de Mexico, sans numéro, c'est-à-dire au Palais National.

