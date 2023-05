Mexique : L’USAID réfute les accusations d’AMLO

L'agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a nié le fait que les, les fonds qu’elle destine au Mexique ou à toute autre pays aient un objectif politique comme l'en accuse de façon récurrente le président Andrés Manuel López Obrador.

« Aucun financement du Gouvernement des États-Unis ne peut être utilisé à des fins partisanes », a affirmé l'USAID dans un communiqué destiné à répondre officiellement aux dénonciation du président.

Mais le président a réitéré ce jeudi ses critiques et ses dénonciations : « Cette agence des États-Unis, se borne à dire que ce n'est pas vrai, mais oui, il y a des preuves qu'elle donne de l'argent à ces groupes qui sont ouvertement contre un Gouvernement légal et légitime, indépendant. »

Ce patronage, affirme-t-il, est un acte d’ingérence et une violation de la souveraineté du Mexique : « Nous ne sommes ni une colonie ni un protectorat, ils vont devoir apprendre à nous respecter, », a-t-il déclaré.

« Partenaire clé »

« Le Gouvernement des États-Unis et ses agences possèdent des mécanismes rigoureux pour contrôler et garantir que l'assistance États-Unis se mette en place de manière objective et conformément aux dispositions des subventions,» a assuré l'USAID dans le communiqué adressé au Gouvernement du Mexique.

L'agence a également rappelé qu'elle a collaboré avec le Mexique pendant plus de 40 ans, et que c’est « un partenaire clé » dans la coopération internationale organisée par Lopez Obrador et le président des États-Unis, Joe Biden.

« Aujourd'hui, l'USAID et l'Agence Mexicaine de Coopération Internationale pour le Développement (AMEXCID), coordonnent ensemble notre assistance à l’étranger pour aborder les causes essentielles de la migration dans le nord de l'Amérique centrale. »

Les programmes de l'agence, ajoute-t-elle, se focalise sur des priorités mutuelles du Mexique et des États-Unis comme la prévention du délit, de la violence, le renforcement de l'État de droit, l'amélioration de la transparence et la protection et la promotion des droits de l’homme.

De plus, explique-t-elle, on finance des programmes qui soutiennent des personnes dans des communautés rurales pour qu'elles aient des sources de revenus qui respectent l’environnement.

Les critiques

L'USAID insiste sur le fait qu'elle travaille dans le cadre du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T–MEC) et du dialogue économique de haut niveau (DEAN), destinés à intégrer les chaînes de fourniture des trois pays et à renforcer l'Amérique du Nord en tant que principale puissance économique et d'énergie propre du monde.

Mais Lopez Obrador a constamment critiqué les programmes que des agences des États-Unis financent au Mexique car il considère que l'USAID agit de façon intéressée et pratique l’ingérence.

Par exemple, le président a souligné que l'agence finance l'association Mexicains contre la Corruption et l'Impunité que dirige le patron Claudio X. Gonzalez, l'un des principaux opposants à l'actuel Gouvernement.

La liste inclut aussi des organisations de la société civile comme Article 19 (une organisation sur la liberté d'expression et le droit à l'information), la Fondation de l'Université Autonome de Chapingo et même la Croix-Rouge.

Pour le président mexicain qui a même écris une lettre à Biden au début de cette année, l'USAID « s'est consacrée à financer des organisations ouvertement opposées au Gouvernement légal et légitime » qu'il représente, il a donc exiger que cesse l'envoi de fonds.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/18/mexico-hay-pruebas-de-que-les-dan-dinero-amlo-sobre-la-usaid-y-el-financiamiento-a-la-oposicion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/mexique-l-usaid-refute-les-accusations-d-amlo.html.