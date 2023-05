Mexique: Pourquoi les États-Unis sont mécontents d’AMLO

Le texte divulgué suggère que le Gouvernement de Joe Biden est critique à l'égard des priorités d'investissement du Gouvernement mexicain.

Un document du renseignement étasunien classé top secret a révélé que le Gouvernement de Joe Biden est mécontent du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, car le président latino-américain donne la priorité dans son budget aux dépenses sociales et aux projets d'infrastructure plutôt que d'allouer les ressources "nécessaires" à des questions "bilatérales" avec Washington, telles que la migration, la sécurité et le commerce.

Cela comprend, par exemple, le fait de limiter le rôle des agences étasuniennes dans la lutte contre le trafic de drogue au milieu de la controverse sur l'augmentation du commerce illégal de fentanyl aux États-Unis et de la violence au Mexique.

« Le budget fédéral de López Obrador pour 2023 donne la priorité aux dépenses sociales et aux projets d'infrastructure emblématiques au lieu de faire les investissements nécessaires pour aborder les questions bilatérales avec les États-Unis comme la migration, la sécurité et le commerce, » indique le document du bureau du directeur du renseignement national.

« Les faibles investissements de López Obrador dans des organisations liées à la migration, à la sécurité et au commerce saperont probablement la capacité du Mexique à respecter ses engagements visant à freiner le flux de migrants illégaux et de fentanyl vers les États-Unis, et à promouvoir la compétitivité économique en Amérique du Nord", ajoute-t-il.

Ce document date du 23 février de cette année et fait partie d'une série de fuites du renseignement faites à un serveur de la plateforme Discord, soi-disant par le jeune membre des forces armées étasuniennes Jack Douglas Teixeira et publiées en ligne par DDoSecrets, un collectif qui divulgue des documents objets de fuites.

Début mai, le président mexicain et son homologue étasunien ont parlé au téléphone, dans une conversation au cours de laquelle, selon López Obrador, ils ont tous deux réaffirmé « leur engagement à continuer à travailler ensemble sur des questions comme la migration à dimension humaniste, le trafic de drogue et d’armes. »

« Nous sommes de bons voisins et de bons amis, » a déclaré le président mexicain à propos de cette conversation.

Le fentanyl, « un problème qui appartient aux États-Unis. »

Le professeur Carlos Pérez Ricart, du Centre mexicain de recherche et d'enseignement économique (CIDE), a expliqué à The Intercept que « la crise du fentanyl est due à la négligence des sociétés pharmaceutiques aux États-Unis."

« Je ne sais pas ce que le directeur national du renseignement alternatif attend. Ils s'attendent à ce que nous arrêtions de faire des dépenses pour des programmes sociaux et des politiques d'infrastructure pour résoudre un problème qui appartient aux États-Unis ? » a-t-il déclaré à propos du contenu de la fuite.

Washington a augmenté la pression sur le Mexique pour arrêter le trafic illicite d'opioïdes synthétiques, en particulier de fentanyl, car la nation nord-américaine est confrontée à une crise à ce sujet, avec plus de 70 000 victimes d’overdoses, rien qu'en 2021.

Les précurseurs chimiques sont utilisés par des organisations criminelles pour fabriquer le fentanyl consommé aux États-Unis.

Sur ce point, le Gouvernement de López Obrador a nié le fait que le fentanyl soit produit au Mexique. Par contre, le président a alerté sur le fait que cette substance pénètre dans le pays dans des cargaisons en provenance de Chine.

La semaine dernière, le président mexicain a déclaré que son Gouvernement travaillait avec le géant asiatique sur un accord de collaboration pour lutter contre le trafic illicite de fentanyl.

« Nous sommes sur le point d'établir un accord entre le Gouvernement chinois et le Gouvernement mexicain, en particulier avec le bureau du procureur de la République, afin d'empêcher l'entrée du fentanyl de la Chine au Mexique", a-t-il déclaré vendredi.

En avril, López Obrador a envoyé une lettre à son homologue chinois, Xi Jinping, lui demandant son aide pour contrôler les envois « qui peuvent être expédiés » du pays asiatique.

