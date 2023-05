Paraguay: Le président élu invite à un accord national

Santiago Peña a exhorté les citoyens à agir dans l’unité et à relever les défis communs tels que la pauvreté, la corruption et l’impunité.

Le candidat présidentiel du Paraguay représentant du Parti du Colorado, Santiago Peña, a fêté la victoire de son parti aux élections de dimanche, annoncé son plan de travail et a invité les autres forces politiques à un accord national.

Lors d'un rassemblement avec les électeurs et son équipe de campagne, avant l'annonce officielle des résultats par la Cour supérieure de justice électorale (TSJE), Peña a remercié les concitoyens qui ont voté pour son projet et a affirmé qu'il honorerait cette force politique dans sa future gestion qui, selon lui, sera liée à la défense de la démocratie et de la prospérité.

Il a dit qu'il ne décevra pas les espoirs de l’électorat et a affirmé que le pays n'est pas condamné à son présent, qu'il est maître de son destin et de son avenir, et que que le peuple a choisi par son vote la voie de la paix sociale, du dialogue et de la réconciliation.

À ceux qui ont cru aux projets d'autres partis, Peña a déclaré que tous les citoyens sont les enfants du Paraguay et doivent se concentrer sur la lutte contre les défis communs tels que la pauvreté, la corruption et l'impunité, et l'urgence d'une société sans inégalités ni asymétries économiques.

Parmi les autres problèmes du Paraguay, il a mentionné l'extrême pauvreté, la stagnation économique, le déficit fiscal et le chômage élevé, face auxquels il a demandé à agir dans l’unité et le consensus.

Il a également félicité l'ancien président Horacio Cartes (2013-2018), accusé de faits de corruption présumés et d’avoir dirigé un réseau criminel, pour avoir uni la famille du parti Colorado, ainsi que son coéquipier et vice-président, Pedro Alliana.

Plusieurs dirigeants de la région ont déjà envoyé leurs félicitations à Peña, dont le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui lui a souhaite bonne chance et a déclaré : « Travaillons ensemble pour des relations toujours meilleures et plus fortes entre nos pays, et pour une Amérique du Sud plus unie, développée et prospère. »

En outre, le président de l'Argentine, Alberto Fernández, a indiqué qu'il s'est entretenu par téléphone avec son homologue élu pour le féliciter et a souligné que « l'Amérique latine doit s'unir, l'intégration est la voie ».

Le président bolivien Luis Arce a également félicité Peña et le peuple paraguayen. "Nous espérons continuer à travailler ensemble pour le bien-être de nos peuples et l'intégration régionale", a-t-il déclaré.

La Concertation doit continuer à se battre

Après avoir appris les résultats, le candidat présidentiel de la Concertation para un Nouveau Paraguay, Efraín Alegre, a déclaré que le bloc avait fait un effort important pour unir tous les secteurs et produire un changement, mais que les résultats indiquent que ce n'était peut-être pas suffisant.

Il a rejeté la défaite électorale sur la division. « Unis, nous sommes la majorité, mais nous devons être unis," a-t-il souligné.

ll a déclaré qu'il y a un grand espoir de changement dans le pays, c'est pourquoi la Concertation doit continuer à se battre et à délimiter un projet de changement avec une plus grande capacité de convocation. Il a assuré que la lutte se poursuit et a remercié ceux qui ont voté pour lui et Soledad Núñez pour les postes de président et de vice-présidente du pays.

Jusqu'à 19H45 (heure locale) et sur 11 308 bureaux traités (92,24%) sur les 12 259 installés, la compétition électorale pour la présidence est menée par Peña, avec 43,07%, suivi par Alegre, avec 27,49% t. En troisième position se trouve le représentant du Parti Croisade Nationale, Payo Cubas (22,64%).

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

