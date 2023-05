Paraguay: Santiago Peña élu président

Le président du Paraguay, Mario Abdo Benítez, a envoyé ses félicitations au président élu.

Le candidat du Parti Colorado, Santiago Peña, a été élu dimanche comme nouveau président du Paraguay, selon les données du système de transmission des résultats électoraux préliminaires (TREP).

Les autorités de la Cour supérieure de justice électorale (TSJE) ont ratifié les résultats de la journée électorale, soulignant qu'il y a eu une participation de plus de 60%.

Jusqu'à 22H25 (heure locale) et avec 12 248 bureaux de vote traités (99,91%) sur les 12 259 installées, Peña est en tête avec 42,74% , suivi par le candidat du parti Concertation Nationale para un Nouveau Paraguay, Efraín Alegre, avec 27, 48%.

En troisième position se trouve le représentant du Parti Croisade Nationale, Payo Cubas, avec 22,92%, tandis que les autres candidats à la présidence ont obtenu moins de 2%. Jusqu'à présent, la participation est de 63,24%.

Le président du TSJE, Jorge Bogarín González, a félicité le peuple paraguayen qui a exercé son droit « de manière pacifique et exemplaire » pour sa maturité civique et sa conviction démocratique.

"Nous sommes actuellement à un peu plus de 60% de participation, 63% exactement", a-t-il déclaré. En outre, il a reconnu le travail des fonctionnaires de l'organisme pendant la journée.

Pour sa part, le président du pays, Mario Abdo Benítez, a envoyé ses félicitations au peuple paraguayen pour sa participation et au président élu Santiago Peña.

Le TSJE a indiqué que les bureaux de vote ont été fermés à 16h00 (heure locale), mais les citoyens qui attendaient à l'intérieur ont été autorisés à voter.

Avant la fermeture, le commandant de la police du Paraguay, le commissaire général Gilberto Fleitas, a assuré lors d'une conférence de presse que les élections nationales se déroulaient normalement et a souligné la tranquillité dans les lieux de vote.

En présentant une coupure sur le déroulement du processus électoral aux côtés des autorités électorales, Fleitas a déclaré: « Je suis venu rencontrer les ministres, nous avons donné quelques indications sur ces élections. Nous n'avons pas d'incidents majeurs jusqu'à présent. »

Le commandant Gilberto Fleitas a démenti la version selon laquelle des hommes sont entrés armés dans un bureau de vote à Yby Pytã. Il a déclaré que 27 000 policiers sont disponibles pour protéger la journée de vote.

Un afflux massif depuis les premières heures du matin et des accusations croisées entre le Gouvernement et l'opposition ont caractérisé le début de la journée.

Les bureaux de vote pour que plus de 4 700 000 Paraguayens définissent le cours politique du pays en soutenant la proposition de changement représentée par Concertation Nationale ou le maintien au pouvoir du Parti Colorado ont ouvert à 07H00 (11H00 GMT) ce dimanche.

Le président sortant, Mario Abdo Benítez, a été l'un des premiers à voter ce matin et il a déclaré "Aujourd'hui est un jour important pour la démocratie paraguayenne, le peuple doit venir s’exprimer ».

Il a également déclaré qu’il espérait que ce serait « une journée calme, paisible, que le Paraguay montrerait au monde (ce qu'il est). » Il a déclaré que « le grand vainqueur de cette compétition électorale sera la nation paraguayenne. »

Néanmoins, la journée a également commencé par des incidents dans certains bureaux de vote concernant l'endroit où l’isoloir devrait être situé.

Des membres du bureau d'un collège d'Asunción ont dénoncé des représentants de la Concertation pour avoir déplacé les isoloirs de leur lieu d'origine et pour avoir cherché à placer des observateurs derrière les machines à voter.

À Paraguarí, les incidents ont été plus élevés car des coups ont été échangés et il y a même eu un blessé. La bagarre s'est également produite parce que des opérateurs de Colorado voulaient que les urnes soient dans les salles de classe.

En plus du président et du vice-président, les Paraguayens sélectionneront 45 sénateurs, 80 députés, 17 gouverneurs et les autorités locales pour les 5 prochaines années.

Moins de 24 heures avant le début du processus électoral, la Cour supérieure de justice électorale (TSJE) a effectué un test sur les 15 380 machines à voter électroniques installées dans les 1 157 bureaux de vote habilités dans les 17 départements du pays.

"Le Paraguay est prêt et je veux dire avec beaucoup de fierté que le peuple paraguayen est mûr pour aller élire", a déclaré le président du TSJE, Jorge Bogarín.

Au moins 41 000 Paraguayens basés à l'étranger ont été invités à voter pour un nouveau président et un nouveau vice-président, les membres du Congrès et d'autres autorités locales.

Selon les autorités électorales, il est prévu de connaître les premiers résultats quelques heures après la fin de la journée.

Au Paraguay, il n'y a pas de second tour, de sorte que le candidat avec le plus de votes gagne, et selon le calendrier prévu, le président élu prendra ses fonctions le 15 août 2023, et quittera celles-ci en août 2028, sans possibilité de réélection.

Le processus électoral de ce 30 avril sera le huitième depuis le coup d'État qui a mis fin à la dictature de plus de 35 ans d'Alfredo Stroessner en février 1989.

