Paraguay: Santiago Peña reprendra les relations avec le Venezuela

Asuncion, 2 mai (Prensa Latina) Le président élu du Paraguay, Santiago Peña, a confirmé son intention de reprendre les relations officielles avec le Venezuela et son président Nicolás Maduro.

Le nouveau président, qui sera inauguré (sic!!) le 15 août, a admis que sa position sur la question est à l'opposé de celle de l'actuel président paraguayen, Mario Abdo Benítez.

"Les peuples d'Amérique latine doivent être unis. Cela a un sens économique, politique et social", a expliqué M. Peña aux médias des pays voisins, cité par le journal ABC Color.

Les relations avec Maduro doivent être séparées des droits de l'homme, a déclaré le président élu, qui a souligné que de nombreux Vénézuéliens se rendent désormais au Paraguay, bien qu'Asunción ait rompu ses relations diplomatiques avec Caracas en janvier 2019 après avoir renié le mandat du dirigeant bolivarien.

Peña a déjà fait allusion à cette question le 27 avril, trois jours avant les élections, lorsqu'il a déclaré qu'en cas de victoire le 30 avril, il "adorerait" rétablir les relations diplomatiques avec le Venezuela.

Le candidat de l'Association nationale républicaine - Parti du Colorado (ANR-PC), alors au pouvoir, a déclaré qu'il prendrait cette décision lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision colombienne NTN24, citée dans l'édition en ligne du journal ABC Color.

Ces déclarations de Peña, qui a admis qu'il n'avait aucune relation avec le gouvernement de Caracas, répondaient à des questions posées dans le cadre de l'émission Cuestión de Poder sur la manière dont il voyait les relations avec le Venezuela et sur la façon dont il agirait s'il était président.

Peña a également estimé à l'époque que la reconnaissance par Asunción de Juan Guaidó en tant que président du Venezuela "était une tentative ratée", puisque - selon lui - même les États-Unis ne l'admettent pas en tant que président aujourd’hui.

L'économiste et président élu a obtenu le soutien d'un million 291 914 voix (42,74 % des voix) lors de la consultation du 30 avril, contre son principal adversaire, Efraín Alegre, de la Concertation nationale pour un nouveau Paraguay (opposition), qui a obtenu 830 617 voix (27,4 %).

Les chiffres définitifs de la Cour supérieure de justice électorale font également état de 461 297 voix de plus pour le duo Peña-Pedro Alliana que pour le duo Alegre-Soledad Núñez, et d'un taux de participation de plus de 63 %.

Le parti ANR-PC, qui a mené Peña à la victoire, a conservé le contrôle du Congrès, puisque ses législateurs ont dominé cet organe, notamment le Sénat, pour lequel ils ont obtenu un million 317 463 voix lors des élections.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=891928:le-president-elu-du-paraguay-opte-pour-des-relations-avec-le-venezuela&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101