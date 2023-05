Pérou : Le Congrès approuve l'entrée de troupes étasuniennes pour l’entraînement de soldats et de policiers

La Havane, 20 mai, (RHC)- Le Congrès péruvien a approuvé, par 70 voix pour, 33 contre et 4 abstentions, un projet de résolution législative autorisant l'entrée de troupes militaires des États-Unis sur le territoire péruvien du 1er juin au 31 décembre.

Le secrétaire de la commission de la défense nationale, de l'ordre intérieur, du développement alternatif et de la lutte contre la drogue, le législateur Alfredo Azurín, s'est chargé de justifier le texte, soulignant que le personnel nord-américain mènera des activités de "coopération et de formation" avec les forces armées et la police nationale.

De même, le député a assuré que l'entrée du détachement nord-américain "ne vise pas à implanter une base militaire étrangère sur le territoire péruvien et n'affectera pas la souveraineté nationale", selon le bureau de communication du Parlement.

