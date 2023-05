Salvador : La lutte anti-impérialiste de Farabundo Martí

Le célèbre révolutionnaire salvadorien a consacré sa vie à la lutte pour le socialisme en Amérique latine.

Le 5 mai, on a commémoré le 130e anniversaire de la naissance du révolutionnaire salvadorien Agustín Farabundo Martí (1893–1932), un homme qui a consacré sa vie à la lutte international pour le socialisme.

C'était un ferme opposant au régime oligarchique en Amérique latine, au début du XXe siècle, quand le négoce du café se faisait au détriment des droits des paysans et des communautés indigènes.

Son héritage anti-impérialiste et socialiste a été récupéré par la gauche salvadorienne qui a lutté contre des dictatures successives. Il est aussi en vigueur dans les mouvements et dans les organisations sociales qui plaident pour l'unité des peuples et s'opposent à l'ingérence impérialiste en Amérique latine.

En 1981, 5 structures politiques ont créé le Front Farabundo Martí pour la Libération Nationale (FMLN) : le Parti Communiste du Salvador (PCS), les Forces Populaires de Libération « Farabundo Martí » (FPL), l'Armée Révolutionnaire du Peuple (ERP), la Résistance Nationale (RN) et le Parti Révolutionnaire des Travailleurs d'Amérique centrale (PRDC).

Le FMLN a été fondé comme parti politique en septembre 1992 après la signature des accords de paix que ont mis fin à 60 ans de dictature militaire et a occupé le Gouvernement du Salvador pendant les périodes de 2009–2014 et 2014-2019.

La lutte de Farabundo Martí contre l’impérialisme

Marti a consacré sa vie à lutter contre les injustices. Il a participé au processus d'organisation de plusieurs organisations ouvrières et paysannes.

Entre 1920 et 1932–date de son exécution–il a été emprisonné six fois et a dû vivre en exil.

En 1925, il a participé à la fondation du Parti Communiste d'Amérique centrale au Guatemala et 3 ans plus tard, il se joignait à la Ligue Anti-impérialiste en tant que représentant d’Augusto César Sandino avec qui il avait combattu lors de la guerre de libération du Nicaragua contre l'invasion nord-américaine.

Il a aussi dirigé le Parti Communiste du Salvador dans un contexte de crise du capitalisme mondial.

Agustín Farabundo Martí a été fusillé le 1er février 1932 avec les dirigeants étudiants Alfonso Luna et Mario Zapata par la dictature de Maximiliano Martínez.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

