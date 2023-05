Venezuela : A Bogotá, les appétits de l'Union européenne

Par Geraldina Colotti,

La Conférence Internationale de Bogotá « a placé à nouveau le Venezuela au centre des préoccupations mondiales. » C'était ainsi que l’opposant Gerardo Blyde, coordinateur de la Plate-forme Unitaire, a commenté les paroles du chancelier colombien, Álvaro Leyva, à propos d'un éventuel rétablissement du dialogue entre le chavisme et l'extrême droite interne qui a été interrompu au Mexique. « Des préoccupations », des intérêts et des appétits soulignés par le profil des représentants des 20 pays présents.

Beaucoup d'entre sont ceux-là même qui ont financé la farce du « président par intérim », autoproclamé Juan Guaidó qui, maintenant, sort par la porte de derrière qui ouvre directement sur les poubelles de l'histoire, ce à quoi l’a condamné sa propre équipe en lui retirant son soutien en janvier 2023. Mais une farce soutenue par l’aile la plus extrémiste de l'impérialisme états-unien qui a de son côté des Européens prêts à céder à n'importe quel souhait, y compris les plus grotesque. En Espagne et en Italie, en effet, les courants les plus sordides de l'opposition putschistes jouissent d'un refuge et du nez d'une énorme caisse de résonance médiatique, à plusieurs occasions en se déguisant en « manifestants pacifiques » pour voler les ressources du peuple vénézuélien.

Il y a aussi en Espagne, l'ancien, l’ancienne députée Dinorah Figuera du parti, D'abord, la Justice, autoproclamée à la tête du « Parlement » de 2015 autoproclamé quand l'opposition a été majoritaire et a décidé de transformer l'un des cinq pouvoirs de l’État en frein anticonstitutionnel. « Parlement » que les faucons étasuniens et européens voulaient prolonger pour toujours. En effet, en janvier de cette année, le département d'état, reconnaissait comme « la seule institution démocratique au Venezuela l'Assemblée nationale élue en 2015. » Au royaume de Narnia, les parlements se renouvellent par la volonté de celui qui dessine la caricature… Le Gouvernement de Maduro, en revanche, en tant que Gouvernement réellement élu par le peuple, « est illégitime », et doit montrer « des avancées importantes » dans les négociations du Mexique, en vue des élections de 2024.

Mais de janvier à aujourd'hui, plus d'eau est passée sous le pont : de l'eau sale, principalement, de sang, de pétrole et de canonnades, de celles dont s’alimente la guerre impérialiste. Mais sur le pont, la stature du président légitime du Venezuela, Nicolas, Maduro et de son équipe, qui ont su réaffirmer avec fermeté les piliers inéluctables de la « diplomatie de paix », a augmenté encore plus parce que où gouverne le peuple, les mots et les concepts ont un sens concret.

Ainsi, dans un communiqué de la chancellerie, Caracas a déclaré que, aussi bien la révocation des mesures coercitives unilatérales illégales (« qui constituent une agression contre toute la population vénézuélienne et perturbent le développement et la vie sociale et économique du pays », aussi bien que la restitution des biens volés au peuple et « la libération immédiate du diplomate Alex Saab, injustement détenu aux États-Unis » sont des conditions sine qua non. Le dialogue avec l'opposition, dit le communiqué, dépend aussi du respect de l'accord signé au Mexique qui fixe la constitution d'un « fonds social qui, avec la libération des ressources du peuple vénézuélien, prévoit des investissements dans le secteur de la santé, de l'éducation, des services publics et de la diminution des risques. »

« Des élections libres ? Oui, mais libre de « sanctions », a dit Maduro. Et, dans son émission “Con el Mazo dando”, le vice président du PSUV, Diosdado Cabello, a condamné les déclarations qui sont arrivées de Colombie après la réunion entre Pétro et Biden. Cabello a exclu de fixer une date pour les élections et de lever les "sanctions" quelques mois avant, il faut un processus inverse. Et, en cela, il y a affrontement et il y a manipulation. Il y a « des préoccupations », des intérêts, des appétits dans le contexte du conflit en Ukraine. L’Europe, coincée dans la politique suicidaire de sanctions contre la Russie imposée par les États-Unis, a besoin de produits agricoles et de matières premières.

Le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Josep, Borrell, a annoncé que la conférence de Bogotá peut donner lieu à un projet destiné à extraire du gaz vénézuélien, à le liquéfier à Trinidad et Tobago et à l'envoyer dans les pays d'Europe. Pour cela, il a dit que l'Union européenne est prête à suspendre les « sanctions » contre le Venezuela, sanctions qui dans le langage hypocrite de la vieille Europe, seraient destinées « seulement » aux fonctionnaires et non aux biens économiques. Évidemment, Borrel et les intérêts qu'il représente sont en train d'essayer d'attirer la révolution bolivarienne dans les sables mouvants de la diplomatie bourgeoise comme ils sont en train d'essayer de le faire avec Cuba en donnant de l'espace et de la portée à une farce similaire à la mise en marche du soi-disant « Gouvernement parallèle. »

Borrel, qui a salué la conférence comme une nouveauté parce que, dit-il, « le problème du Venezuela est traité au niveau régional, alors que le groupe de contact de Bruxelles entre l'Europe et l'Amérique latine a été une initiative européenne » est en train de profiter de ses alliés latino-américains pour obliger le Gouvernement bolivarien à « réintégrer les institutions latino-américaines » dans les conditions imposées par le patron étasunien. C'est pourquoi la mission d'observation électorale de l'union européenne a demandé que, pour les prochaines élections présidentielles, le « système électoral vénézuélien passe par une série de réformes basées sur 21 points à négocier avec l'opposition. »

Des conditions qui, selon Borrel, permettraient de libérer les ressources dont le Venezuela a besoin « pour faire face a une situation sociale grave. » L'union européenne qui refuse les politique d'accueil des migrants chez elle est une grande partisane du soutien aux « migrants vénézuéliens. » A Bogotá, Borell a annoncé une nouvelle attribution de quelques 10 000 000 d'euros qui s'ajoutent aux 58 000 000 déjà attribués depuis 2015. L'Union européenne a aussi proposé à la Colombie une actualisation de l'accord commercial sur l'agriculture en vue du sommet Union européenne-CELAC qui aura lieu en juillet à Bruxelles.

Le Venezuela est « au centre des préoccupations mondiales » parce que c'est un point central–économique, géopolitique et symbolique–dans la construction d'un monde multicentré et multipolaire. Une avant-garde aussi dans cette nouvelle vague progressiste moins radicale qui va encore faire bouger certains joueurs comme Lula, Pétro, ou AMLO sur des scènes internationales plus larges.

« Seuls ceux qui restent en marge de la guerre peuvent l’arrêter, », a dit Lula, qui participe à une mission de paix sur le conflit en Ukraine au nom du continent. Ceux qui, comme le Venezuela, en renouvelant la leçon de Gramsci, ont appris avec le peuple l'équilibre entre « la guerre de position et la guerre de mouvement » peuvent encore faire plus. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/29/venezuela-en-bogota-los-apetitos-de-la-union-europea/

