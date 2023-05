Venezuela : Le réseau de patrons derrière l'Opération Gédéon

Trois ans se sont écoulés depuis l'échec de l'opération Gideon et il reste encore des détails à éclaircir sur le complot dont l’objectif était d’assassiner le président Nicolás Maduro et d'envahir le Venezuela avec des troupes mercenaires étrangères et vénézuéliennes, un plan auquel avaient participé les Gouvernements des Etats-Unis et de la Colombie, des trafiquants de drogue, des mercenaires étasuniens, des centaines de militaires et des patrons.

Une enquête de la revue Raya révèle qu'une partie importante de la structure d'organisation de l'opération, peut-être l'une des plus importantes n'a pas été traduite en justice.

La revue colombienne a obtenu un document occulte du bureau du procureur dans lequel on détaille le réseau patronal qui se trouve derrière Gédéon. Il souligne que, même si l'enquête de police a abouti au signalement et à l'arrestation des responsables, le ministère public n'a pas inclus les patrons et les principaux financiers de l’opération.

Il signale que le procureur général Francisco Barbosa Delgado n'a pas agi contre 2 des 3 patrons, alors même qu'il y avait des preuves suffisantes pour les traduire en justice. Des témoins signalent ces magnats dont les entreprises ont leur siège à Barranquilla en tant que financiers du complot international contre le Venezuela. Le seul patron qui a été arrêté se trouve en République Bolivarienne.

Financiers à découvert

Ces trois individus ont en commun d'avoir été patrons, associés ou directeurs des plus importantes compagnies pétrolières du Venezuela qui ont actuellement leur siège à Barranquilla, selon l’enquête.

L'un d'entre est Jorge Luis Cordero García, patron de l'entreprise Veneco Colombia SAS, qui a payé la location du logement urbain à Barranquilla dans lequel Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, une Vénézuélienne accusée par la justice colombienne, a planifié la logistique de l'opération. Ces preuves ont servi à traduire en justice la femme mais n’ont pas été utilisées contre les patrons.

L'enquête a révélé que Cordero Garcia est l'associé de Ricardo Francisco Barreto Muskus, un autre des patrons du pétrole occultes dans ce réseau qui vit actuellement à Miami bien que l'une de ses entreprises les plus importantes se trouve à Barranquilla. Ses compagnies, Solmico et Esquivenza S.A. apparaissent dans le financement de Gédéon.

Qu’ont-ils financé ? Selon Rayats, la manutention a servi à ce que les 300 anciens militaires vénézuéliens payent leurs dépenses et a été préparé dans différents camps de la péninsule de La Guajira sous la tutelle de l'ancien béret vert étasunien Jordan Goudreau.

La recherche de subvention a débuté en 2019, quand Goudreau a convoqué plusieurs patrons à Miami et à Washington pour mener son plan à bien. Ces magnats du pétrole l'ont été attirés par la proposition parce qu'on leur a promis un accès préférentiel pour négocier des accords dans le secteur de l'énergie et des mines, une fois que Juan Guaidó serait président après l'assassinat du président Maduro qui était prévu.

Animosité historique,

Il est logique d'imaginer qu'il s'agissait d'une vieille rancune envers le Gouvernement vénézuélien car depuis 2010, ils étaient devenus des ennemis suprêmes du président Hugo Chávez, après que la compagnie pétrochimique la plus importante du pays, propriété de Barreto Muskus, Venoklim ait été expropriée. À ce moment-là, on avait accusé le patron de spéculer sur les prix et d'exploiter ses travailleurs.

« À propos du patron Barreto Muskus, Il faut également dire qu'il a été le président historique de Industrias Venoco C.A., la société, écran la plus grande d’un autre conspirateur : Franklin Duran Guerrero, arrêté à Caracas, le 24 mai 2020 et accusé d'avoir financé le coup d'Etat. Selon un document publié par le Registre Commercial de la Chambre de Commerce d’Oost, au sud des Pays-Bas, Barreto a été également membre du conseil de direction de Venoklim depuis 2008. Il a également été président de l'entreprise Suisse qui contrôle Venoklim: International Petrokemiklim AB, » précise Raya. L'un des éléments les plus importants de l'enquête est que malgré les preuves que le procureur de Francisco Barbosa possède, les patrons n'ont pas été accusés. Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal n'a pas eu la même chance.

Il semblerait qu'il ne soit pas suffisant que le procureur ait en sa possession le contrat financier concernant l'acquisition d'un véhicule utilisé pour transporter des armes destinées à l'attentat. Pour cet achat, l’entreprise Veneco Colombia SAS, appartenant à Franklin Duran, a été le co-débiteur.

Jusqu'à présent, le seul patron arrêté est Franklin Durán Guerrero parce qu'il a été capturé au Venezuela. Les deux autres, Jorge Luis Cordero García et Ricardo Francisco Barrero Muskus, jouissent d'une totale liberté, ne sont pas accusés par le procureur colombien et ont encore leurs entreprises à Barranquilla.

Les autres éléments connus relèvent de l'histoire : on a tenté maladroitement de faire croire qu'il s'agissait d'un complot d'auto-coup d'État planifié depuis le Venezuela, Iván Duque s’est inventé un attentat à l'époque et les conspirations se sont poursuivies depuis le territoire colombien contrôlé par l’uribisme.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/10/venezuela-el-entramado-empresarial-detras-de-la-operacion-gedeon/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/venezuela-le-reseau-de-patrons-derriere-l-operation-gedeon.html