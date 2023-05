Venezuela : Lecture de fond des annonces sur le revenu minimum intégral

Le président de la république bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a signé le décret concernant l'augmentation du revenu minimum intégral pour les travailleurs actifs et retraités de l'administration publique et pour les pensionnés.

Il a évoqué l'ajustement du bon de guerre économique à un montant en bolivars équivalant à 30 $, le taux de change de la banque centrale du Venezuela (BCV) et également le prix du panier de base à 40 $ pour un total de 70 $ par mois.

Selon le président, ces montants seraient indexés sur les fluctuations du type de change de la BCV.

Mais le président n'a pas annoncé concrètement le montant du salaire minimum qui interfère dans toutes les tables salariales de l'administration publique. Cela indique que l'expression actuelle est préservée.

De-même, le président, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, a souligné que ces actions font partie du premier pas pour le rétablissement progressif du revenu minimum intégral mensuel, « pour avancer dans les mois à venir, dans le moment où nous sommes et où nous générons les ressources et donner un coup définitif à la récupération du salaire et des revenus globaux des travailleurs. »

De ce qui précède, on peut déduire que la dynamique des ajustements est un processus progressif et que la question strictement salariale doit être différée.

L'augmentation du panier de base évoquée par le président ce lundi 1er mai représente une augmentation de 2122 %.

Les retraités de l'administration publique toucheront le montant équivalent à 49 $ pour le bon de guerre, plus le montant qu'ils touchent pour leur retraite. Ceux qui touchent une pension toucheront l'équivalent de 30 $ pour le bon de guerre indexé plus les 130 bolivars qu’ils touchent comme pension et qui sont l'équivalent d'un salaire minimum.

À cause de son importance, ce sujet demande une analyse : quels ont été les critères probablement pris en compte par l’e Gouvernement pour réaliser ces annonces ?

Les montants et les ressources disponibles.

La liste du personnel qui dépend de l'État est composée de travailleurs actifs, retraités et pensionnés de l'administration publique qui dépendent de l'institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) qui inclut les bénéficiaires de la «Gran Misión En Amor Mayor»(des personnes incluses dans la sécurité sociale bien qu'elles n'aient jamais cotisé). Il s'agit d'une liste de personnel d'un peu plus de 7 000 000 de personnes.

Ce qui veut dire que les augmentations annoncées, avec la liste du personnel actuelle, peuvent être estimées à environ 7 000 000 000 de dollars par an.

Sur la base de ce montant, on peut supposer que le critère utilisé par le Gouvernement pour planifier les montants assignés est le montant des ressources qu'il peut avoir pour les financer.

Du point de vue politique économique actuel, il n'y a pas de changement extraordinaire dans les conditions du blocus du Venezuela et il n'y a pas d’élément significatif qui implique des modifications clairement favorables dans le panorama économique.

Pour le dire autrement : on n’aperçoit pas de nouvelles perspectives dans le schéma de revenus. Le Gouvernement pourrait s’attendre à une augmentation des revenus cette année, mais qui pourrait ne pas être une augmentation tellement importante si on la compare à celle de l'année précédente.

En 2022, bien qu'il y ait eu un rebond de l'activité pétrolière grâce à des méthodes permettant d’éviter le blocus, ce revenu est resté 90 % en dessous du niveau historique. Seuls 4 758 000 000 de dollars sont entrés dans les caves de la BCV.

Cette même année, les impôts ont recueilli 97 % de plus que l'année précédente grâce à la modification du système fiscal. Ce chiffre atteint 4 744 000 000 de dollars.

Les principales sources de revenus de l'État ont rapporté 9 502 000 000 de dollars l'année dernière.

Cela nous permet de conclure que le montant actuel pour couvrir la liste de personnel de l’État–7 000 000 000 de dollars–équivaut à 73 % du revenu du pétrole et des revenus fiscaux de 2022.

Le financement

Le Gouvernement vénézuélien a annoncé un ancrage en dollars des sommes à payer en bolivars, une mesure qui permettra que la dévaluation n'affecte pas gravement les revenus de la classe ouvrière, des retraités et des pensionnés.

Le délai de l'indexation n'est pas clair, mais si elle se développe mensuellement, cela nous permet de supposer que le Gouvernement achètera constamment des bolivars dans le système de change en plaçant des devises dans ce but.

C'est un élément très important de ce schéma. Cela implique de contenir le type de change en injectant des devises de façon fluide pour pouvoir respecter la liste de personnel. Cette mesure vise aussi à contenir la dévaluation, et du coup l'inflation qui sont les principaux facteurs de la dissolution du salaire et des pensions.

On peut aussi déduire de la politique monétaire pratiquée par le Gouvernement vénézuélien depuis fin 2021 qu'il est évident que le Gouvernement ne cherche pas à financer ces bonification grâce à l'émission incontrôlée de bolivars et à l'augmentation des liquidités. Il maintiendra la sobriété monétaire pour ne pas accélérer la dévaluation (l’augmentation du type de charge).

Le profil politique de ces annonces.

Le Gouvernement vénézuélien espère évidemment compter sur plus de ressources pour 2023 mais il n'y a pas pour l'instant de raison de penser que celles-ci seront très supérieures à celle de 2022.

Il semble évident que le gouvernement cherche à réserver une partie importante du budget disponible en 2023 pour ne pas diminuer les différents engagements de la gestion publique qui s'est rétablie depuis le début de 2022.

Le renforcement des services publics, la réparation des écoles, le rétablissement, des services de santé, l'investissement dans la production, l'embellissement des espaces publics, les politiques sociales–comme les CLAP–, les travaux publics et la construction de logements, continuent à être d'importants axes de travail que le Gouvernement cherche à ne pas abandonner malgré la poursuite du cadre économique adverse et les pressions étrangères.

Il faut ajouter que pour le Gouvernement, conserver une importante liste s de travailleurs publics n'a pas de sens s’il n’y a pas le volume de travail et la gestion correspondants. C'est pourquoi il continuera à lui destiner des ressources.

Mais ce qui provoque un grand débat, c'est qu'ils ont annoncé de grosses augmentations dans les bonifications mais pas d'augmentation de salaire. Le salaire minimum comme base a une incidence sur les prestations sociales, les tables salariales et d'autres bénéfices comme les vacances et les primes de fin d’année.

Dans le domaine des prestations sociales, le président a annoncé ce mercredi 3 mai, de l'état de Monagas, la remise de champs de pétrole dont les bénéfices iront directement au Fonds National de Prestations Sociales.

Mais les bonifications annoncées attirent l'attention sur le destin des tables salariales et des bénéfices contractuels.

Il est clair que l'exécutif a décidé, sur la base du montant des ressources estimées et disponibles pour cette année, d'allouer quelque 7 milliards de dollars à cette fin.

Le salaire minimum a des implications détaillées sur la masse salariale publique. Ce sont précisément les tabulateurs, les types de postes, les niveaux et les primes telles que les congés et les primes de Noël qui pèsent le plus sur le budget.

À cause de ce qui précède et du montant de 7 000 000 000 de dollars par an, si on avait annoncé une augmentation linéaire du salaire minimum et, par conséquent, des tabulateurs et des bénéfices contractuels, l'ajustement aurait été l'équivalent de plus ou moins 40 $ par mois.

Cette augmentation aurait eu un impact sur les tabulateurs et les bénéfices comme les vacances et les primes de Noël mais il aurait été infime par rapport aux 70 $ annoncés en bonifications pour les travailleurs publics. Il aurait été considéré comme encore plus insuffisant par la classe ouvrière.

Le Gouvernement semble avoir pris en considération le profil des bénéficiaires de la liste de travailleurs publics. Il semble avoir utilisé un critère classiste en annonçant des bénéfices linéaires et en distribuant ainsi le budget. Les annonces profiteront plus à ceux qui vivent dans une économie du quotidien très difficile et affectent ceux qui jouissent de charges à un niveau plus élevé, qui sont mieux rémunérés et qui espéraient avoir plus de bénéfices avec les bons de congés et les primes de Noël. C'est ainsi pour le moment mais la situation pourrait changer si on annonçait « dans les prochains mois », un ajustement du salaire.

Le problème du salaire, qui mérite d'être traité avec une objectivité absolue et sans démagogie, a un centre d'analyse politique qu’on ne doit pas perdre de vue. Les conditions concrètes de l'économie vénézuélienne, en particulier du budget public, continuent d'être très complexes. Malgré la faiblesse des mesures à cause de l'absence d’ajustement du salaire, un changement de profil dans la politique du Gouvernement, pour rendre viable la récupération du revenu dans un secteur très large de la population est évident.

