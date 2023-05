Venezuela: Les États-Unis remettent en cause la lutte du Gouvernement contre le terrorisme

Le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a publié mardi un communiqué rejetant, de manière catégorique, la remise en question posée par le gouvernement des États-Unis (États-Unis) contre la lutte ardue de notre pays pour lutter contre le terrorisme.

Le Gouvernement a déclaré dans le document que les États-Unis doivent respecter le droit international et a donc appelé les autorités de ce pays à revenir à la pratique de la diplomatie afin de renforcer la stabilité et la paix mondiale.

"Le cynisme de ceux qui ont donné refuge à des terroristes notoires comme Luis Posada Carriles et Orlando Bosch, qui ont maintenant l'intention de qualifier l'engagement d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme, est étonnant, est stupéfiant", indique le communiqué.

De même, les autorités du Gouvernement vénézuélien soulignent que l'infâme guerre contre le terrorisme menée par l'empire américain "a coûté à l'humanité près de 4 500 000 morts et des pertes d'environ 8 000 000 000 de dollars et a exacerbé l'insécurité mondiale et encouragé la prolifération de groupes extrémistes ».

Ci-dessous, le communiqué complet :

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela rejette une fois de plus la remise en question de l'engagement du Venezuela dans la lutte contre le terrorisme, qui a été démontré année après année par le respect de toutes ses obligations nationales et multilatérales dans ce domaine sensible. Le cynisme de ceux qui ont donné refuge à des terroristes notoires comme Luis Posada Carriles et Orlando Bosch, et qui cherchent maintenant à qualifier l'engagement d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme, est surprenant. Au cours des deux siècles de la Doctrine Monroe, les exemples de pratiques terroristes contre notre région qui ont été protégées et encouragées par Washington ne manquent pas. De plus, l'utilisation de la coercition en tant que politique étrangère, indépendamment de l'impact de ses mesures sur les vies humaines, est en soi une véritable forme de terrorisme.

Un tiers de la planète souffre aujourd'hui du terrorisme économique, politique et financier des États-Unis, qui est devenu un obstacle au développement et à la stabilité mondiale. Même la tristement célèbre guerre contre la terreur s'est révélée être une douloureuse escroquerie qui a coûté à l'humanité quelque 4 500 000 morts et des pertes d'environ 8 000 000 000 de dollars. Le résultat a été d'exacerber l'insécurité mondiale et d'encourager la prolifération des groupes extrémistes haineux.dont la haine est le drapeau.

En utilisant un sujet aussi sensible que le terrorisme pour lancer des accusations infondées de nature politique, les Etats-Unis démontrent leur mollesse à l'égard des millions de victimes de ce fléau. Le Venezuela appelle à nouveau les Etats-Unis à respecter le droit international et à revenir à la pratique de la diplomatie afin de renforcer la stabilité et la paix dans le monde.

