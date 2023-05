Venezuela : Une loi pour protéger les actifs du pays à l’étranger

Le 2 mai dernier, en session ordinaire, l'Assemblée nationale a approuvé en première discussion et à l'unanimité le projet de loi pour la protection des actifs, des droits et des intérêts de la République et de ses entités à l'étranger. Cette loi inclut la protection d’actifs comme CITGO, MONÓMEROS, les réserves d'or, en Angleterre, les comptes dans des Banque à l'étranger et les droits spéciaux de tirage au Fonds Monétaire International.

La proposition de loi contient 2 chapitres, 11 article et une dispositions finale qui établit le caractère pénal de toute action qui irait contre les actifs de la République à l'étranger. Elle a été élaborée à partir du travail d'un comité mixte composé de membres des commissions permanentes d'économie, des finances et du développement national, de la politique étrangère, de la souveraineté et de l'intégration et de l’inspection.

Dans l'exposition des motifs, on explique comment les mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis ont cherché à « dépouiller la République et ses entités de leurs actifs, de leurs droits et de leurs intérêts à l'étranger pour porter atteinte négativement au patrimoine national et au fonctionnement de l'économie du pays pour la production. » En ce sens, cette loi contient certaines nouveautés :

Elle déclare inexistant et inefficace toute négociation, offre, accord, engagement, acte d’aliénation ou disposition concernant tout actif, tout droit, ou tout intérêt de la République ou de ses entités à l'étranger par des personnes qui cherchent à usurper ou à s’attribuer la représentation de la République ou de ses entités, en contravention avec la Constitution et la loi.

Elle considère comme non valide et sans effet juridique tous ces actes sans qu’il y ait besoin d'une sentence judiciaire.

Elle établit la responsabilité pénale applicable aux personnes qui cherchent illégalement à disposer du patrimoine du peuple vénézuélien grâce à l'usurpation de la représentation de la République ou de ses entités. Cela inclut des professionnels du droit qui participent directement ou indirectement à ces négociations, à ces offres, à ces accords, à ces engagements, à des actes d’aliénation ou à ces dispositions.

Elle qualifie les actions de vol du patrimoine de la République de ses entités d'activité de délinquance organisée. Enfin, les biens des personnes qui participent à ces activités illégales peuvent être l'objet d'une procédure d'extinction de propriété.

Blocus = pillage

Comme on le sait, grâce à « l'opération Guaidó », le Bureau de Contrôle des Actifs Etranger (OFAC) a signé une licence qui autorise la liquidation des actifs de la filiale de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), CITGO Petroleum Corporation, sous contrôle de ce secteur de l'opposition. Ceci avec l'intention d'indemniser des créanciers comme les transnationales comme Crystallex, Owens Illinois, ConocoPhillips entre autres, qui ont porté plainte contre le Venezuela.

Ce qu'on appelait le « Gouvernement intérimaire » en 2019 a pris soi-disant la défense des actifs vénézuéliens et désigné une défense dirigée par José Ignacio Hernández, auparavant expert pour Owens Illinois. On l’a payé 163 000 $ pour exhiber son argument « d'alter ego », selon la journaliste étasunienne Anya Parampil. Plutôt que d'assurer, les actifs de l'entreprise, ses actions ont facilité leur perte.

Le média Bloomberg a révélé que le jet 3 + 1, un secteur de l'antichavisme qui exhibe la figure de l'Assemblée nationale élue en 2015 (A.N–2015), s'est attribué le contrôle des comptes bancaires vénézuéliens aux États-Unis, après que Juan Guaidó ait été remplacé en tant que président de l'Assemblée nationale. La note affirme que l'opposition dépendait de ces fonds pour financer ses opérations depuis 2019 étant donné que le département d'État des États-Unis a certifié les « fonctionnaires de l'opposition » (sic) pour récupérer l’accès.

On comprend qu'avec cette décision, les fonds passent sous le contrôle de la nouvelle « présidente » de l'Assemblée nationale 2015, Dinorah Figueira, également en fuite, qui appartient au parti Primero Justicia (PJ) dans lequel milite aussi le pré-candidat interdit d’élections Enrique Capriles Radonsky.

Le 19 janvier dernier, l'Assemblée nationale 2015 a désigné un comité d'administration et de protection des actifs du pays à l'étranger composé par Gustavo Marcano, Carlos Millán, René Uzcátegui, Yon Goicoechea et Fernando Blasi qui devrait « garantir une gestion transparente et impartiale de ces ressources », mais on ignore ce qu'ils font.

Tout indique que cette commission se chargera de gérer ces fonds pour qu’ils soient utilisés par les partis du G3 + 1 aux éventuelles élections primaires que la Plate-forme Unitaire Démocratique, une coalition politique du G 3 + 1 a décidé de réaliser cette année.

Concernant la filiale de la compagnie d’Etat Petroquímica de Venezuela (Pequiven) en Colombie, MONÓMEROS au Venezuela, le ministère public vénézuélien a affirmé que des dirigeants de l'opposition et des membres sous leurs ordres ont usurpé la fonction de leur direction et participé à des actes de corruption concernant les actifs vénézuéliens dans l'entreprise. Face à cela, on a expédié de mandat d'arrêt pour traduire les personnes concernées devant la justice.

Le Venezuela a récupéré le contrôle total de l'entreprise en septembre 2022 après une réunion entre le super-intendant des sociétés de Colombie, Billy Escobar, et le président de PEQUIVEN, Pedro Rafael Tellechea Ruiz. Mais les procédures légales contre les acteurs impliqués restent et les éventuelles sanctions comprises dans la nouvelle loi de protection des actifs à l'étranger seront appliquées.

Appliquer l'extinction de propriété

« Le projet de loi cherche à combattre le crime organisé et les délits économiques nouveaux qui n'ont pas de précédent dans le pays et qui dépassent l'histoire républicaine, » a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, qui est aussi le chef de la délégation du Gouvernement du Venezuela à la table de dialogue et de négociation au Mexique. Il a indiqué qu'Hernandez et Figueia sont derrière la plainte de Crystallex contre les actifs de CITGO en association avec un tribunal au Delaware.

Il a affirmé aussi que si les personnalités de l'opposition ne renoncent pas au cadeau de l'OFAC, leurs biens au Venezuela seront saisis puisque ce sont des actes de délinquance organisée et que la loi organique d'extinction de propriété leur sera appliquée. Celle-ci permet de saisir les propriétés provenant de la corruption. « et tout bien que ces voleurs auraient sur le territoire de la République Bolivarienne du Venezuela. La loi doit agir contre ces biens. »

Quand le second accord partiel a été signé à la table de dialogue de négociation, Rodriguez a annoncé que le montant global des actifs bloqués dépasse les 20 000 000 000 de dollars. Lors de la session du 2 mai, il a souligné que l'Observatoire Vénézuélien Anti-blocus a enregistrer le fait que les mesures coercitives unilatérales des États-Unis contre le Venezuela dépassent les 900, ce qu'il a qualifié de « guerre non traditionnelle planifiée pour s'approprier les actifs de CITGO, », une entreprise qui aidait des milliers de patients vénézuéliens en finançant des transplantations et des médicaments grâce à la Fondation Simon Bolivar.

Lors de cette session, le député d'Action Démocratique Luis Eduardo Martínez a exprimé son soutien à cet accord, condamné au nom de son groupe les actions de Washington contre le pays, s'est démarqué des secteurs de l’anti-chavisme qui organisent le blocus–pillage des biens de l'État et exigé la justice pour que l'impunité le règne plus.

Pour poursuivre la construction de la loi, on a désigné une nouvelle commission qui cherchera un point d’appui légal institutionnel par lequel châtier ceux qui ont approuvé la guerre contre le Venezuela pour détourner les biens de la Nation et les injecter dans leur plan de changement de régime.

La nouvelle loi permettra au Venezuela de produire un cadre juridique pour défendre ses actifs et ses biens à l'étranger, et en même temps de stimuler des mécanismes punitifs pour les Vénézuéliens qui représentent des intérêts étranger,(de facto et de iure), cherchent à démanteler l'État et à dépouiller la population de sa souveraineté en se soumettant à des intérêts corporatifs.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

