Amérique latine : Briser le monopole capitaliste des médicaments

Par Hedelberto López Blanch

La création de l'agence des médicaments et des dispositifs médicaux de l'Amérique latine et des Caraïbes (AMLAC), contribuera à l'autosuffisance sanitaire, permettra l'accès à des dispositifs médicaux et à la souveraineté pharmacologique des nations de la région.

Une négociation importante pour les peuples de l'Amérique latine et des Caraïbes comme la récente signature entre Cuba, le Mexique et la Colombie de l’accord destiné à créer l'agence des médicaments des dispositifs médicaux d'Amérique latine et des Caraïbes (AMLAC) a eu peu de répercussions dans les médias hégémoniques qui sont comme toujours son alliés aux grandes compagnies transnationales et les défendent.

Ce qu'on appelle la déclaration d'Acapulco dit que c'est un « mécanisme destiné à contribuer à l'intégration régionale grâce a l'harmonisation et à la convergence dans la régulation sanitaire pour l'accès à des médicaments et à des dispositifs médicaux sûrs, efficaces et de qualité. »

Cet accord a été signé par le Mexicain Alejandro Svarch, de la commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS), la Cubaine Olga Lidia Jacobo Casanueva, directrice du centre de contrôle des médicaments et du matériel médical (CECMEC) et la Colombienne Mariela Pardo, directrice de l'institut national de surveillance des médicaments et des aliments (INVIMA).

Ont aussi participé à cette cérémonie le ministre du Mexique, pour la santé, le docteur Jorge Alcocer et Douglas Slater, coordinateur national de la présidence tournante de la Communauté des Etats Latino-américains Caribéens (CELAC) entre autres fonctionnaires.

Alcocer a qualifié l'Agence d'étape importante, car la région qu'elle couvre ne dispose pas d'infrastructures pour la production de vaccins et d'autres médicaments, ni d'autorisation pour l'utilisation de médicaments en cas d’urgence.

Si la région possède une agence latino-américaine des médicaments, cela évitera des situations comme celle qui a eu lieu pendant la pandémie de COVID–19, quand les pays riches sont accaparé, les seringues, les masques, l'oxygène, les ventilateurs mécaniques, et même les vaccins, ce qui a mis en crise les travaux destinés à combattre le Coronavirus dans les pays à faibles ou moyens revenus.

Un rapport de l'O.N.G. Oxfam international a dénoncé le fait que pendant la pandémie, dans le secteur pharmaceutique sont apparus 40 nouveaux multimillionnaires et que les compagnies Moderna et Pfizer ont fait des milliers de dollars de bénéfices chaque seconde à cause seulement de leur monopole sur les vaccins contre le COVID.–19, bien qu'elles aient reçu des milliers de millions de dollars d'investissement public pour le développer.

C'est énorme « bénéfice » est dû au fait que les entreprises font payer aux Gouvernements pour les vaccins jusqu'à 24 fois le prix potentiel de la production de vaccins génériques contre le coronavirus. Cela a été l'une des causes pour lesquelles 87 % des personnes dans les pays à faibles revenus n'ont pas pu recevoir la vaccination complète, indique Oxfam.

Les principales entreprises multimillionnaires qui contrôlent pratiquement la production et le marché mondial des médicaments, du matériel et des fournitures pharmaceutiques sont : Roche, Bayer, Pfizer, Johnson & Johnson, Abbot, Merck & Co, Sanofi, Novartis, Celgene, GlaxoSmithKline, Astrazeneca AbbVie, entre autres.

Selon les lois en vigueur, dans les organismes internationaux, imposées par les pressions des pays riches et des grandes compagnies, les « droits intellectuels » sur les formules de médicaments qu'il créent sont la propriété des laboratoires pharmaceutiques.

Pendant un certain temps, « l'auteur » a ce médicament en exclusivité et le vends au prix qu'il estime correct. Après 20 ans, ces droits deviennent caducs et n'importe quel laboratoire du monde peut copier la formule et fabriquer les mêmes médicaments qu'il vend beaucoup moins cher. Mais les entreprises cherchent à faire toutes sortes de pressions pour que cela n'arrive pas.

L’une des personnes les plus compétentes et qui connaît le mieux ce sujet le prix Nobel d'économie étasunien Joseph Stieglitz. Il déclare que le système de brevets « met en danger l'accès des gens aux médicaments et que les compagnies pharmaceutiques dépensent plus d'argent en marketing et en publicité et méprisent recherche. Le système de propriété intellectuelle provoque aujourd'hui des pressions des monopoles, des prix élevés et peu d'innovation. »

Les transnationales, on se basant sur des accords internationaux comme ceux de l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) empêchent les Gouvernements et les pays de produire des médicaments génériques qui entreraient en compétition sur le marché avec leurs produits déjà établis malgré les conséquences néfastes que ces mesures provoquent pour des centaines de millions de personnes dans le monde qui ne peuvent les acheter à cause de leur prix élevé.

De ces affaires néfastes que se sont appropriées les grands monopoles pharmaceutiques soutenus par les Gouvernements riches au détriment des nations moins développées découle l'importance que la région ait une agence latino-américaine des médicaments pour le bénéfice des populations qui en ont le plus besoin.

Le Brésil, l'Argentine et le Chili ont souhaité intégrer ce nouveau mécanisme de coopération et on prévoit que, dans un avenir immédiat, plus de 10 pays d’intègrent.

Les nations signataires ont des installations, des ressources et un personnel qualifié pour faire avancer l'AMLAC, qui contribuera à l'autosuffisance sanitaire, permettra l'accès à des dispositifs médicaux et à la souveraineté pharmacologique des nations de la région.

On ne peut nier que pour les pays en développement, il devient tout à fait nécessaire de briser le monopole capitaliste de médicaments.

